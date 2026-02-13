La campaña ‘Juntos somos fútbol’ facilitará que casi 2.200 jugadores federados tengan el carné de socio del Zamora CF

Presentación de la campaña 'Juntos somos fútbol' de Caja Rural de Zamora, la RFCyLF y el Zamora CF

La Federación de Fútbol de Castilla y León, Caja Rural de Zamora y el Zamora Club de Fútbol acaban de poner en marcha la campaña ‘Juntos somos fútbol’, en virtud de la cual, cerca de 2.200 jugadores federados de toda la provincia podrán tener el carné de socio del Zamora CF.

“Presentamos la disposición del club zamorano señero para todo el fútbol de Zamora. Todos los menores de 14 años federados y, algunos no federados, tengan su carné del Zamora Club de Fútbol. Nos parecía importantísimo hacer que toda la provincia, desde la Alta Sanabria hasta el sur de nuestra frontera con Salamanca, en todos los clubes de esta provincia, los menores de 14 años formen parte de la familia del Zamora CF”, señaló.

“A partir de hoy, según se vayan cumpliendo los requisitos normativos, dándonos la relación, se irán entregando sucesivamente a todas las canteras menores de 14 años del fútbol zamorano”, anunció.

El carné de socio será personal y será el club el que decida las ubicaciones. “La idea es que todo el fútbol zamorano, menor de 14 años, pueda venir al campo. Además de ser los futbolistas de hoy de Zamora, son los futuros aficionados, son las futuras familias que irán al campo, futuros abonados. Entonces, esto es hacer Zamora”, insistió.

Narciso Prieto hizo estas declaraciones en la sede central de Caja Rural de Zamora, durante la presentación de la campaña ‘Juntos somos fútbol’, una iniciativa promovida por la Federación de Fútbol de Castilla y León, el Zamora CF y Caja Rural de Zamora.

Carnet de socio del Zamora CF

“Referente de todo el fútbol zamorano”

“El Zamora CF y la familia Páez, que ahora encarna y dirige el proyecto del fútbol zamorano profesional, han hecho un enorme esfuerzo por estar aquí, por proyectar, por hacer del Zamora un gran club, el referente de todo el fútbol zamorano para que toda esa cantera de chavales anhele jugar en nuestro primer equipo”, valoró.

“Es un día muy especial para Caja Rural de Zamora. Es un auténtico anhelo, desde hace muchos años y del deporte zamorano. Quiero agradecer públicamente al presidente del Zamora CF y al delegado provincial porque, sin ellos, no sería posible”, indicó.

Narciso Prieto hizo hincapié en que “estamos haciendo identidad, historia, provincia, unidad y sentimiento” y apostilló: “El Zamora CF es el buque insignia y presumimos públicamente de ser el patrocinador oficial con mayor antigüedad del fútbol profesional español. No hay ningún patrocinador que lleve más de 30 años en una camiseta, como lleva Caja Rural de Zamora”.

El presidente del Zamora CF, Francisco Javier Páez, consideró que se trata de “una gran forma de poder relanzar” la entidad deportiva. “Lo que es el Zamora Club de Fútbol, su afición, su activo, el fútbol que representamos, que venimos trabajando para intentar llegar lo más lejos posible”, subrayó.

“La Federación y la Caja nos ofrecieron esta iniciativa y nos pareció fabulosa. Poder relanzar a esos chicos y chicas, que jueguen al fútbol y que les interese y poder formar parte del equipo, de lo que es el activo del Zamora Club de Fútbol”, insistió.

Francisco Javier Páez incidió en que la llegada al Zamora CF fue para “relanzar el club y situarlo donde merece” y reconoció que el fútbol “es complicado”, ya que “depende de terceros, de una buena gestión administrativa y deportiva y de que los jugadores tiren hacia adelante”.

“Estoy encantado con esta ciudad, su gente, la ayuda, el compromiso. Creo que estamos creciendo poco a poco y que se están haciendo las cosas bien. Somos humanos, fallaremos, pero estamos controlando las cosas y las estamos llevando a cabo”, puntualizó.

2.189 jugadores

Por su parte, el delegado provincial de Fútbol y vicepresidente de la FCyLF, Alfredo Rodríguez, explicó que la iniciativa materializada ahora respondió al planteamiento de que “todos” los futbolistas en las categorías juvenil, cadete, infantil, alevín, benjamín, prebenjamín y debutantes, “tuvieran un carné de socio” del Zamora CF.

“Desde Lubián, Requejo, Puebla de Sanabria, Camarzana de Tera…, desde toda la provincia nos han salido en estas categorías 2.189 jugadores. Se procedió a hacer una carta para todos los clubes de Zamora que va firmada por el Zamora CF, Caja Rural y la Federación de Castilla y León de Fútbol. De momento, nos han contestado unos 350. Si no llegan todos que, por lo menos, lleguen 1.500 jugadores”, deseó.