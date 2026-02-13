El Ayuntamiento de Zamora lleva la psicología a la calle con un ciclo de ocho conferencias abiertas al público
El programa, que arranca el 25 de febrero en la Biblioteca Pública, abordará duelo, soledad no deseada, salud mental, infancia, envejecimiento y violencia de género.
Más información: Aprender creando en Minecraft: este es el plazo de inscripciones de Juventud Land 3 en Zamora
El Ayuntamiento de Zamora y el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León han puesto en marcha un ciclo de conferencias pensado para algo muy concreto: que la psicología deje de sonar lejana y empiece a servir, de forma práctica, en la vida diaria. Bajo el título ‘Psicología hoy: ¿Qué puede hacer por ti?’, la propuesta se abre al público con un enfoque cercano y sin tecnicismos innecesarios.
La primera cita será el 25 de febrero en la Biblioteca Pública de Zamora. A partir de ahí, el calendario irá marcando una conferencia al mes —salvo en julio y agosto—, con la idea de mantener un hilo continuado y accesible para cualquiera que quiera asomarse, aprender o, simplemente, entender mejor lo que está viviendo.
Duelo, soledad no deseada, salud mental, infancia, envejecimiento o violencia de género. Son asuntos que no aparecen en los titulares solo cuando explotan: están ahí, en muchas casas, en conversaciones a medias, en preocupaciones que se cargan en silencio. Este ciclo propone mirarlos de frente, ponerles nombre y ofrecer herramientas para afrontarlos.
El decano presidente del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, David Cortejoso, explicó que este tipo de ciclos se vienen celebrando desde hace años en distintas ciudades de la Comunidad “con muy buenos resultados”. A su lado, la vocal presidenta del Colegio en Zamora, Luisa Velasco, agradeció el respaldo institucional y el apoyo de la Junta de Castilla y León y de la Fundación Caja Rural para sostener una iniciativa que, según destacó, cuenta ya con recorrido y buena acogida.
Las conferencias se celebrarán en la Biblioteca Pública y contarán con una persona encargada de la presentación y con varias especialistas en cada materia, todas profesionales de Zamora. El formato pretende combinar divulgación, cercanía y rigor, con charlas pensadas para el público general.
El ciclo vuelve a poner el foco en la salud mental y en los desafíos emocionales que atraviesan a cualquier familia, con una idea sencilla de fondo: entender lo que nos pasa ayuda, y hablar de ello, también.