El Ayuntamiento de Zamora lleva la psicología a la calle con un ciclo de ocho conferencias abiertas al público

El Ayuntamiento de Zamora y el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León han puesto en marcha un ciclo de conferencias pensado para algo muy concreto: que la psicología deje de sonar lejana y empiece a servir, de forma práctica, en la vida diaria. Bajo el título ‘Psicología hoy: ¿Qué puede hacer por ti?’, la propuesta se abre al público con un enfoque cercano y sin tecnicismos innecesarios.

La primera cita será el 25 de febrero en la Biblioteca Pública de Zamora. A partir de ahí, el calendario irá marcando una conferencia al mes —salvo en julio y agosto—, con la idea de mantener un hilo continuado y accesible para cualquiera que quiera asomarse, aprender o, simplemente, entender mejor lo que está viviendo.

Duelo, soledad no deseada, salud mental, infancia, envejecimiento o violencia de género. Son asuntos que no aparecen en los titulares solo cuando explotan: están ahí, en muchas casas, en conversaciones a medias, en preocupaciones que se cargan en silencio. Este ciclo propone mirarlos de frente, ponerles nombre y ofrecer herramientas para afrontarlos.

El decano presidente del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, David Cortejoso, explicó que este tipo de ciclos se vienen celebrando desde hace años en distintas ciudades de la Comunidad “con muy buenos resultados”. A su lado, la vocal presidenta del Colegio en Zamora, Luisa Velasco, agradeció el respaldo institucional y el apoyo de la Junta de Castilla y León y de la Fundación Caja Rural para sostener una iniciativa que, según destacó, cuenta ya con recorrido y buena acogida.

Las conferencias se celebrarán en la Biblioteca Pública y contarán con una persona encargada de la presentación y con varias especialistas en cada materia, todas profesionales de Zamora. El formato pretende combinar divulgación, cercanía y rigor, con charlas pensadas para el público general.

El ciclo vuelve a poner el foco en la salud mental y en los desafíos emocionales que atraviesan a cualquier familia, con una idea sencilla de fondo: entender lo que nos pasa ayuda, y hablar de ello, también.