En Zamora se aprende jugando al Minecraft: 20 niños trabajan en equipo en un entorno digital colaborativo
Arranca una nueva edición del Juventud Land.
Más información: El Ayuntamiento lanza 'Juventud Land Minecraft 2': la iniciativa que diseña Zamora a través de un videojuego
El Ayuntamiento de Zamora ha informado de que ha dado comienzo una nueva edición de Juventud Land, un proyecto educativo que usa el videojuego Minecraft como herramienta de aprendizaje a través del juego.
La iniciativa apuesta por el desarrollo de la creatividad, el trabajo en equipo y el pensamiento artístico en un entorno digital colaborativo.
En esta tercera edición participan 20 niños, organizados en dos grupos, Piedra y Madera, que se enfrentarán a un reto común: la creación de un mundo de esculturas. Para ello, realizarán previamente un recorrido por distintas esculturas de la ciudad, que servirán como fuente de inspiración para diseñar y construir sus propias obras dentro del entorno virtual.
Juventud Land 3 combina observación del entorno urbano, creatividad y tecnología, demostrando que el juego puede ser una poderosa herramienta educativa. El proyecto fomenta la colaboración entre los participantes y transforma Minecraft en un espacio de aprendizaje activo, donde las ideas se construyen colectivamente.
La actividad, que se celebrará en La Alhóndiga, va dirigida a jóvenes de entre 9 y 18 años. Las inscripciones se realizarán a través de la web lineazamoraapuntame.com