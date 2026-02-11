La metamorfosis del Antiguo Palacio Provincial de Zamora: se convertirá en un referente cultural

Aprobado el proyecto de adaptación de varios espacios del Antiguo Palacio Provincial de Zamora para su uso como salas de exposiciones abierta al público. Eso es lo que ha hecho hoy la Junta de Gobierno de la Diputación de Zamora.

Todo, en una actuación que cuenta con un presupuesto base de licitación de 599.934,34 euros, IVA incluido, y se financiará con fondos propios de la Institución Provincial correspondientes a 2026.

La Diputación de Zamora ejecutará este proyecto de adaptación de varios espacios del antiguo Palacio Provincial con el objetivo de convertirlo en un nuevo referente cultural y expositivo de la ciudad y de la provincia.

El proyecto, redactado por el arquitecto Antonio García Villanueva, prevé habilitar la antigua sala de recaudación como sala de exposiciones temporales, cumpliendo los requisitos técnicos necesarios para acoger muestras de calidad, tanto de los fondos propios de la institución como de exposiciones itinerantes.

El nuevo espacio contará con climatización específica, iluminación adaptada para obras de arte, sistemas de seguridad y videovigilancia, así como una completa renovación de la instalación eléctrica.

El proyecto también contempla la mejora de los accesos por la calle Alfonso XII para garantizar una evacuación segura conforme a la normativa vigente y facilitar la entrada y salida de piezas expositivas. En este ámbito se ejecutará una nueva escalera adaptada y se instalará un montacargas que permitirá el traslado de obras entre plantas.

Asimismo, se actuará en la planta semisótano y en varias zonas de circulación para mejorar la accesibilidad y las condiciones de uso público del edificio. Entre las intervenciones previstas destaca la sustitución de un forjado de madera afectado por humedades y ataque de xilófagos, eliminando así una patología activa que podía comprometer elementos de valor situados en las plantas superiores.

Las obras incluyen también la renovación de aseos, la actualización de instalaciones y la adecuación de espacios técnicos necesarios para el correcto funcionamiento del futuro uso cultural.

La intervención en este edificio emblemático, que afectará a cerca de 500 metros cuadrados del inmueble, se desarrollará bajo control arqueológico, dado el valor histórico del edificio y su ubicación en el Conjunto Histórico de Zamora.

De esta manera, la Diputación acometerá una segunda para la puesta en valor del Palacio Provincial, reforzando su dimensión cultural y facilitando que ciudadanos y visitantes puedan disfrutar de sus espacios históricos en condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad y calidad expositiva.

Tras su aprobación inicial, el proyecto se someterá a información pública durante un plazo de veinte días hábiles mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios, tras lo cual, si no se presentan reclamaciones, quedará aprobado definitivamente, y saldrá licitación para la contratación de las obras.

Obras de accesibilidad

Por otro lado, se han iniciado ya las obras de accesibilidad y adecuación del Antiguo Palacio Provincial, adjudicadas a la empresa Restauración de Edificios, Artesonados y Retablos Alonso S.A. (REARASA) por un importe total de 538.342,61 euros (IVA incluido).

Esta primera fase de actuación tiene por objeto la adecuación de tres despachos, la creación de un vestíbulo y la instalación de un elevador accesible, con el fin de garantizar la accesibilidad universal y dotar al edificio de una Oficina de Turismo conjunta con el Ayuntamiento de Zamora.

El programa funcional incluye una oficina de atención al público con dos puestos de trabajo (al menos 40 m²), despacho independiente (20 m²), zona de audiovisuales y espacio wifi (20–25 m²), vestíbulo de acceso con asientos y elementos informativos, así como aseo y almacén para material de oficina.

Asimismo, el proyecto contempla la mejora de la eficiencia energética, la sectorización de las instalaciones, la restauración de zonas afectadas por humedades y la plena compatibilidad de la intervención con los usos futuros del edificio, sin alterar su estructura ni el acceso a los espacios restantes.

Un proyecto respetuoso con el patrimonio

La solución de accesibilidad se articula mediante la apertura de un recorrido vertical accesible entre la cota de la calle, la planta baja y la primera planta, mediante el rasgado hasta rasante del vano de una de las ventanas de la calle Alfonso XII. En este punto se instalará un elevador de doble embarque a 180º, que salvará los 1,51 metros de diferencia de nivel, además de una escalera de acceso al vestíbulo principal.

En la planta primera se reconfigurarán los actuales aseos, obsoletos, para crear un espacio técnico destinado a rack y comunicaciones, un baño accesible y un área privada para el personal.

La dirección facultativa de la obra corresponde al arquitecto Marco Antonio Martín Bailón, y el plazo de ejecución previsto es de siete meses.

Con ambas actuaciones, la Diputación de Zamora refuerza su compromiso con la accesibilidad, la eficiencia energética y la conservación del patrimonio histórico, recuperando para uso público uno de los edificios más representativos del centro histórico de la ciudad.

Un edificio emblemático en el corazón del Conjunto Histórico

El Antiguo Palacio Provincial se encuentra muy próximo a la Plaza Mayor de Zamora y abre su fachada principal a una de las arterias centrales del Conjunto Histórico, en el entorno de la Plaza de Viriato, donde se concentran importantes dotaciones culturales y administrativas como la propia Diputación Provincial, el Parador de Turismo, el Archivo Provincial, el Museo Etnográfico, el Teatro Ramos Carrión y el Obispado.

El inmueble, que hace esquina con la calle Alfonso XII, cuenta con una parcela catastral de 1.106 metros cuadrados y presenta una marcada pendiente hacia esta vía.