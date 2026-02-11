Las fuertes rachas de viento derriban un chopo: cae en una carretera de Zamora y obliga a intervenir a los bomberos

Imagen del chopo que ha caído en Zamora. Fotografía: Bomberos Diputación de Zamora.

Los Bomberos del Parque de Benavente han intervenido en la carretera ZA-p-1511, entre Manganeses de la Polvorosa y Morales del Rey tras la rotura de un chopo por la acción del viento, como ha informado la Diputación de Zamora.

El tronco quedó partido y sostenido por otros árboles cercanos, generando un importante riesgo para la circulación.

Ante la imposibilidad de colocar la cesta del vehículo autoescala junto al árbol, los efectivos realizaron un corte controlado del mismo, que cayó sobre la calzada.

Posteriormente, procedieron a trocearlo y retirarlo fuera de la vía, restableciendo la seguridad en la carretera.

Caída de un ciprés en Salamanca

En Salamanca, el Servicio de Emergencias 112 ha dado aviso a Bomberos y a Policía Local a las 17:36 horas por la caída de un ciprés en la plaza de San Román de Salamanca. No ha causado heridas a ninguna persona.