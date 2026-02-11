Las fuertes rachas de viento derriban un chopo: cae en una carretera de Zamora y obliga a intervenir a los bomberos
El tronco quedó partido, generando un importante riesgo para la circulación.
Más información: Meteored alerta de la llegada de la borrasca Nils: un temporal de viento con rachas huracanadas este fin de semana en CyL
Los Bomberos del Parque de Benavente han intervenido en la carretera ZA-p-1511, entre Manganeses de la Polvorosa y Morales del Rey tras la rotura de un chopo por la acción del viento, como ha informado la Diputación de Zamora.
El tronco quedó partido y sostenido por otros árboles cercanos, generando un importante riesgo para la circulación.
Ante la imposibilidad de colocar la cesta del vehículo autoescala junto al árbol, los efectivos realizaron un corte controlado del mismo, que cayó sobre la calzada.
Posteriormente, procedieron a trocearlo y retirarlo fuera de la vía, restableciendo la seguridad en la carretera.
Caída de un ciprés en Salamanca
En Salamanca, el Servicio de Emergencias 112 ha dado aviso a Bomberos y a Policía Local a las 17:36 horas por la caída de un ciprés en la plaza de San Román de Salamanca. No ha causado heridas a ninguna persona.