El enólogo zamorano José Manuel Rodríguez, entre los cien mejores del mundo por tercera vez

‘The drinos budines’ ha elegido a José Manuel Rodríguez Aguado, enólogo de Fuentespreadas (Zamora), por tercera vez consecutiva como uno de los cien mejores del mundo.

Esto hace que el director técnico de la bodega Denominación de Origen Pago de Arinzano (Valle de Arinzano, Navarra) sea el único en Castilla y León que lo haya conseguido.

La selección se realiza a partir de los resultados obtenidos en los concursos internacionales Global Wine Masters, competiciones de cata a ciegas en las que los vinos son evaluados exclusivamente por expertos del sector, como Masters ef Wine, Master Sommeliers y compradores sénior, sin tener en cuenta su origen o procedencia.

Un nuevo logro para este enólogo zamorano.