Se desprende una aleta del paso inferior de la A-52: cortado un carril de la autovía al tráfico

La Subdelegación del Gobierno en Zamora ha informado de que, en la mañana de este miércoles, 11 de febrero, se ha “desprendido una aleta del paso inferior existente en la A-52 a su paso por la provincia de Zamora, en concreto en el punto kilométrico 6,900”.

Hasta el lugar se han desplazado técnicos de la Unidad de Carreteras que han constatado que la “cimentación del elemento se encuentra en buen estado” y que “el desprendimiento se ha producido en la unión entre la zapata y el cuerpo de la aleta”.

Se ha apuntado como causa “la fuerte precipitación” y, por precaución, se “impide la circulación por el carril derecho de la autovía”.

Se procederá a la reparación del elemento estructural a la mayor brevedad posible.