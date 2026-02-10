La Quiniela deja un gran premio de miles de euros en un famoso municipio de Zamora: 18 acertantes de pleno al 15

Administración de Loterías que ha dado el premio en Benavente. Fotografía: Loterías y Apuestas del Estado.

En la jornada 40ª de la temporada 2025-2026 de La Quiniela, de fecha 8 de febrero de 2026, han aparecido un total de 18 boletos acertantes del pleno al 15, que con el premio acumulado de 14 van a cobrar una cantidad de 155.485,41 euros, como han informado desde Loterías y Apuestas del Estado.

Celebrado el sorteo, la norma 38ª de las que regulan los Concursos de Apuesta Deportiva La Quiniela, en relación con los partidos número 1, Rayo Vallecano-Real Oviedo, suspendido, el signo obtenido ha sido el 1.

En lo que respecta al número 11, el Ceuta-Córdoba, también suspendido, el signo resultante ha sido una X.

De esos 18 boletos acertantes uno se ha sellado en Benavente (Zamora), concretamente en la administración de la Plaza del Grano, 5, como han informado desde Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora ha sido: 1. A-A (1), 2. 1, 3. X, 4. 1, 5. 2, 6. 1, 7. 2, 8. 1, 9. 2, 10. 2, 11. A-A (X), 12. 1, 13. 1, 14. 1, 15. 0-2.