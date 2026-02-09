El artista zamorano Antonio Pedrero y la esencia de la Pasión, protagonistas de los Premios Banzo de Oro 2026

La Casa de Zamora en Madrid ha hecho pública la lista de galardonados para la novena edición de los Premios Banzos de Oro, unas distinciones que, año tras año, se consolidan como el máximo reconocimiento en la capital a quienes protegen y proyectan la Semana Santa de Zamora.

En esta edición de 2026, la Junta Directiva ha querido poner en valor cuatro pilares fundamentales de la tradición: el arte, la música, la educación y el apoyo institucional.

El nombre de Antonio Pedrero Yéboles encabeza la nómina de premiados. El pintor y escultor, figura clave en la iconografía contemporánea de la ciudad, recibe este galardón por una vida dedicada a plasmar la fuerza estética de la Semana Santa.

Desde el emblemático Monumento al Merlú hasta la imagen de Jesús Nazareno de la Congregación, la obra de Pedrero es ya parte indisoluble del paisaje urbano y emocional de los zamoranos.

Música, cantera y compromiso

Junto a Pedrero, la entidad ha reconocido a otras tres figuras y colectivos imprescindibles:

Coro de la Hermandad Luz y Vida: Por su impecable aportación musical en el Sábado de Pasión. Sus voces son el alma del acto en el Cementerio de San Atilano, uno de los momentos más sobrios y sobrecogedores de la Pasión zamorana.

Colegio Santísima Trinidad (Amor de Dios de Pinilla): Por sus 24 años de proyecto pedagógico. A través de procesiones en miniatura y actividades didácticas, el centro se ha convertido en el gran custodio del relevo generacional, enseñando a los más pequeños a amar sus tradiciones.

Feliciano Ferrero: Exsecretario de la Fundación Caja Rural, cuya labor ha sido fundamental para fortalecer el tejido social y cultural de la provincia, brindando siempre un apoyo decidido a los proyectos que mantienen viva la Semana Santa.

"Estos premios ponen en valor la labor de quienes contribuyen a preservar y difundir una celebración que es esencia de nuestra identidad, especialmente para quienes vivimos fuera de la provincia", señalan desde la Casa de Zamora.

La entrega de los Banzos de Oro se llevará a cabo en un marco de excepción: el 74º Pregón de la Semana Santa en Madrid.

El evento tendrá lugar el próximo domingo 22 de marzo a las 12:00 horas en el Auditorio Mutua Madrileña.

La jornada contará con la periodista Yanela Clavo como pregonera, en una cita que promete ser, una vez más, el gran punto de encuentro entre la capital de España y el sentimiento zamorano.