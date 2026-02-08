Auxilian a un hombre atrapado por la nieve en Zamora: apretó el botón del pánico por un medicamento que necesitaba

Un guardia civil ayuda al hombre que necesitaba los medicamentos en Zamora y no podía salir de su casa por la nieve

La nieve complicó especialmente la jornada de este pasado sábado en la provincia de Zamora. A la ambulancia que quedó atrapada en Vime de Sanabria con tres pacientes que volvían de recibir su tratamiento de diálisis se le sumó en la tarde-noche un hombre que no podía salir de su casa y necesitaba un medicamento.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, agentes del cuerpo tuvieron que acudir hasta la localidad de Padornelo después de que este hombre apretara el botón del pánico ante la imposibilidad de acudir hasta un centro de salud para recibir su tratamiento por las condiciones climatológicas.

La persona necesitaba urgentemente un medicamento que tenía que tomar, pero no podía salir de casa, por lo que decidió activar el botón del pánico de su dispositivo de teleasistencia.

Agentes de la Guardia Civil esperan en el centro de salud de Lubián a que el hombre reciba el medicamento

Una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil se acercó hasta el domicilio para prestarle la atención requerida.

De esta forma, le trasladaron hasta el centro de salud de Lubián, donde recibió el tratamiento, y fue acompañado a su casa de nuevo por los mismos agentes de la Guardia Civil.