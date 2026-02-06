La unión hace la fuerza: Guardia Civil y Protección Civil de Zamora refuerzan su respuesta ante desapariciones

No se puede entender el trabajo de uno sin el otro. La Guardia Civil y Protección Civil de Zamora han dado un nuevo paso en el fortalecimiento de su cooperación para mejorar la respuesta ante la desaparición de personas en la provincia.

Por este motivo se ha celebrado una reunión entre representantes de ambas instituciones con el objetivo de sentar las bases de una colaboración más estrecha y especializada en este ámbito.

Durante el encuentro se ha acordado que los efectivos de Protección Civil de Zamora tendrán la oportunidad de participar próximamente en un programa de formación especializada junto al Grupo Cinológico de la Guardia Civil.

Esta iniciativa permitirá a ambos cuerpos avanzar en el trabajo "conjunto, coordinado y organizado en las labores de búsqueda", una necesidad que se ha visto incrementada en la provincia en los últimos años con el aumento de personas que desaparecen.

Imagen de unión de los dos cuerpos

La experiencia y el alto nivel de especialización del Grupo Cinológico de la Guardia Civil, unido a la implicación, preparación y vocación de servicio de los voluntarios de Protección Civil, contribuirá de forma decisiva a reforzar la capacidad de respuesta ante este tipo de emergencias.

Componentes durante una acción en común

El intercambio de conocimientos y técnicas permitirá mejorar la eficacia de los operativos y actuar con mayor rapidez y precisión cuando la situación lo requiera.

Con esta colaboración se persigue también la mejora de los protocolos de actuación y la optimización de los recursos disponibles, garantizando intervenciones más eficaces y seguras.

Todo ello tiene como objetivo común ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía zamorana y aumentar la seguridad y tranquilidad de los vecinos de la provincia.