Twisted Sister cancela su gira mundial por motivos importantes de salud: no estará en Zamora en el Z! Live Rock

La esperada gira de reunión de Twisted Sister, anunciada a finales del pasado año como uno de los grandes hitos del calendario rockero internacional, ha sido oficialmente cancelada.

La decisión llega tras el agravamiento de la enfermedad degenerativa que padece su vocalista, Dee Snider, según ha confirmado la propia banda en un comunicado conjunto difundido a través de sus redes sociales.

Esta cancelación afecta directamente a su presencia en España y, en particular, a Zamora, donde el grupo estaba previsto como uno de los nombres destacados del Z! Live Rock Fest 2026.

Desde la organización del festival han informado de que, como consecuencia de la suspensión de la gira conmemorativa del 50 aniversario, Twisted Sister no formará parte finalmente del cartel.

“Desde Z! Live Rock Fest respetamos y apoyamos plenamente esta decisión. La salud debe estar siempre por encima de cualquier escenario”, ha señalado la organización, que también ha querido trasladar a la banda todo su cariño, comprensión y mejores deseos en este momento delicado.

El anuncio pone fin a meses de especulaciones sobre el estado de salud de Dee Snider y supone un jarro de agua fría para los seguidores que esperaban el regreso de la mítica formación a los escenarios.

No obstante, desde el festival zamorano aseguran que ya están trabajando para cerrar una nueva banda que complete el cartel y sustituya a Twisted Sister.

La organización ha agradecido públicamente la comprensión, el apoyo constante y la confianza de la comunidad del Z! Live Rock Fest, y ha confirmado que cualquier nueva confirmación artística será anunciada en cuanto sea posible a través de sus canales oficiales.