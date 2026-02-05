Zamora invita a la Armada a volver al Santo Entierro: un gesto para blindar la solemnidad del Viernes Santo

El Ayuntamiento y la Diputación de Zamora han acompañado a la Real Cofradía del Santo Entierro en el acto de entrega de la invitación oficial al Almirante J. M. Ibáñez, para que la Armada Española vuelva a estar presente en la procesión del Santo Entierro del Viernes Santo, una de las más emblemáticas de la Semana Santa de Zamora, tras años de ausencia.

En representación municipal, asistió la concejala de Educación y Formación, Sara de la Higuera, junto a un representante de la institución provincial y varios miembros de la cofradía.

La invitación formaliza la participación de la Armada a través de su banda de música y del tradicional piquete de escolta, dos elementos que refuerzan el carácter solemne de este desfile procesional.

El encuentro se enmarca en los preparativos previos a la Semana Santa y contribuye a renovar una relación histórica entre Zamora y la Armada Española, que se ha ido consolidando con los años hasta convertirse en una de las señas de identidad del Viernes Santo zamorano.

Durante el acto, tanto representantes institucionales como cofrades pusieron en valor la importancia de mantener viva una tradición que aporta solemnidad, simbolismo y proyección exterior a una Semana Santa declarada de Interés Turístico Internacional, que cada año atrae a miles de personas y constituye uno de los principales activos culturales y turísticos de la ciudad.