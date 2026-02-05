El PP de Zamora lleva el deterioro del AVE al Congreso y al Senado y pide explicaciones inmediatas al Gobierno

Los parlamentarios nacionales del PP de Zamora en el Congreso de los Diputados y en el Senado han registrado una batería de iniciativas para exigir al Gobierno “explicaciones inmediatas, claras y documentadas” por las limitaciones temporales de velocidad, la seguridad ferroviaria y la atención a los pasajeros en la red que atraviesa la provincia.

En un escrito fechado este 5 de febrero de 2026, los representantes populares sostienen que recogen “la creciente indignación y preocupación” de los ciudadanos por un “deterioro progresivo, constante e inadmisible” de los servicios ferroviarios, cuya competencia atribuyen al Gobierno de España y a la responsabilidad del ministro Óscar Puente.

Aseguran, además, que el Ejecutivo “sigue sin dar explicaciones” sobre “graves accidentes ocurridos en las últimas semanas” ni sobre “las incidencias diarias” que, afirman, afectan a miles de viajeros.

Un aviso que se repite “día tras día”

Los parlamentarios señalan que los usuarios de alta velocidad viajan con “temor, incertidumbre y absoluta desinformación”, y aluden a retrasos reiterados en las primeras frecuencias del día, cambios continuos en las condiciones del servicio y “una preocupante falta de transparencia”.

Como ejemplo, citan el mensaje que, según indican, recibieron los viajeros el pasado jueves por parte de Renfe: “Debido a la implantación de limitaciones temporales de velocidad en la infraestructura entre Medina del Campo y Zamora, el tiempo de viaje de tu tren puede ser superior al habitual”.

El PP afirma que este aviso se mantiene “día tras día” sin explicación pública por parte del Ministerio ni de la propia Renfe.

Retrasos, cancelaciones y “atención deficiente”

En su argumentario, los populares enumeran retrasos continuos, cancelaciones, vibraciones en los trenes, fallos en la infraestructura y en el material rodante, ausencia de información y una atención “claramente deficiente” a los pasajeros.

A su juicio, ese conjunto de incidencias se ha normalizado en Zamora y dibuja un escenario impropio de una línea de alta velocidad y de un servicio público esencial.

El PP vincula esta situación a un impacto directo en la movilidad, la economía y la cohesión territorial de la provincia, con especial referencia a los viajeros que se desplazan a diario a Madrid por motivos laborales.

Once preguntas y referencia a la Ley de Movilidad Sostenible

Los parlamentarios zamoranos del PP anuncian un “control parlamentario firme, exhaustivo y territorializado” y plantean once preguntas al Gobierno. Entre ellas, reclaman información detallada sobre:

El número de limitaciones temporales de velocidad (LTV) vigentes en la red ferroviaria de la provincia de Zamora.

La ubicación exacta de cada LTV (línea, tramo, punto kilométrico, vía, sentido, velocidad restringida y velocidad nominal previa).

La fecha de implantación y las causas técnicas que las motivan.

Posibles solicitudes de reducción de velocidad realizadas por sindicatos de maquinistas o trabajadores ferroviarios en los últimos dos años en Zamora.

Medidas, plazos y costes estimados de las dos fases del Plan de Choque Extraordinario previstas en la norma.

Un plan de atención urgente a los pasajeros en caso de incidencias graves en estaciones y trayectos de la provincia.

El acceso real a la información sobre retrasos superiores a 20 minutos y las medidas correctoras aplicadas.

En el mismo texto, el PP recuerda la Disposición Adicional trigésima de la Ley de Movilidad Sostenible —que atribuye a una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular— y sostiene que fue incorporada para “poner fin a este caos”, recuperar “seguridad, fiabilidad y transparencia” y obligar a ADIF y Renfe a actuar con plazos y responsabilidades concretas. Según los populares, el Gobierno “incumple” esa Ley mientras la situación en Zamora “no solo no mejora, sino que se agrava”.