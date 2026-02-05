Gimnasios más modernos y mejor equipados en Zamora: nuevas colchonetas, barras y discos de peso por 40.000 €

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Zamora ha adquirido nuevo material deportivo con el fin de “mejorar y modernizar” el que existe tanto en el Gimnasio de la Ciudad Deportiva, como en el del Centro Municipal de Piragüismo Emilio Merchán.

El presupuesto base de licitación fue de 72.552,21 euros y el precio de adjudicación final de 39.375,79 euros, lo que ha supuesto una rebaja sobre el precio inicial del 45.73%. La empresa adjudicataria ha sido Apolo Centro Deportivo Iscar SL.

Entre el material adquirido hay losetas de suelo de caucho, colchonetas, bicicletas de spining, bike erg, echo bike, discos de peso, barras, mancuernas, Kettlebell o pesas rusas y sus respectivos soporte y balones medicinales de diferentes pesos.