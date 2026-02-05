Cuatro cuadrillas para mejorar la pavimentación de todos los barrios de Zamora con un presupuesto de dos millones

El Ayuntamiento de Zamora ha iniciado el nuevo contrato de mantenimiento de pavimentación de la ciudad.

Se trata, como han señalado desde el consistorio, de una “actuación estratégica que va a contar con una inversión total de dos millones de euros y un plazo de ejecución de dos años”.

“La contratación del servicio va a permitir reforzar, de manera sustancial, las labores de conservación y mejora del viario urbano de todos los barrios”, ha afirmado Pablo Novo, concejal de obras.

Este nuevo contrato supone un salto cualitativo y cuantitativo respecto a etapas anteriores, al ampliar significativamente el número de cuadrillas operativas, que pasan a ser cuatro, con una organización específica en función de las necesidades de la ciudad.

Así, dos cuadrillas estarán destinadas al mantenimiento en los barrios, con el objetivo de atender de manera continuada las incidencias en calles y aceras del conjunto de la ciudad.

Habrá una cuadrilla específica para el Conjunto Histórico, que permitirá actuar con mayor celeridad y precisión en un entorno especialmente sensible desde el punto de vista patrimonial y del volumen de tránsito peatonal.

La última de las cuadrillas estará dedicada exclusivamente a los avisos ciudadanos, canalizados a través de la aplicación Línea Zamora y de los registros municipales, reforzando así la capacidad de respuesta ante las demandas vecinales.

El concejal de Obras, Pablo Novo, ha añadido que con este nuevo contrato “se mejorarán significativamente los tiempos de respuesta ante los avisos ciudadanos recibidos, profundizando además en las labores de mantenimiento en todos los espacios de la ciudad”.

En este sentido, ha destacado que este refuerzo del mantenimiento “vendrá a complementar el importante volumen de proyectos de inversión que se ejecutarán en lo que resta del actual mandato, permitiendo que las actuaciones de renovación y transformación urbana se vean acompañadas de una conservación adecuada y constante”.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Zamora reafirma su compromiso con una gestión responsable y planificada del espacio público, entendiendo el mantenimiento como un pilar fundamental para preservar las inversiones realizadas y para ofrecer una ciudad más cuidada, funcional y accesible para todos.