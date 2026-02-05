Aprobado el proyecto del paso superior sobre el ferrocarril en La Hiniesta por más de 2 millones de euros

Aprobado el proyecto del paso superior sobre la línea del ferrocarril en La Hiniesta. Fotografía: Diputación de Zamora.

La Diputación de Zamora ha aprobado el proyecto constructivo de la variante de la carretera ZA-P-1405, con un paso superior sobre la línea del ferrocarril en el punto kilométrico 7+750, en el término municipal de La Hiniesta.

Esto permitirá iniciar próximamente el procedimiento de licitación de las obras con un presupuesto que asciende, IVA incluido, a los 2.031.348,48 euros.

La aprobación del proyecto conlleva la declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación y la urgencia de la expropiación, de acuerdo con la legislación de carreteras y de expropiación forzosa, habilitando la tramitación por el procedimiento de urgencia.

También se ha aprobado la relación definitiva de bienes y derechos afectados, que incluye 7 fincas pertenecientes a distintos titulares (particulares, Junta de Castilla y León y ADIF), con superficies afectadas por expropiación en dominio, servidumbres y ocupaciones temporales.

La actuación tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y las condiciones de circulación en este tramo de la red viaria provincial mediante la construcción de una variante que resuelve uno de los puntos más problemáticos del trazado actual.

El nuevo diseño mejora notablemente el trazado existente gracias a la ejecución de un tablero desviado respecto a la vía ferroviaria, lo que permite aumentar los radios de las curvas de entrada y salida, suavizar la trayectoria y cumplir con los valores mínimos establecidos por la normativa vigente.

La solución técnica contempla la construcción de un paso superior sobre la línea de ferrocarril mediante un puente isostático de vigas prefabricadas de tres vanos.

Las cimentaciones de estribos y pilas se ejecutarán mediante cimentación profunda, debido a las características del terreno.

El ancho total del tablero será de 10,20 metros, con dos carriles de circulación de 3 metros cada uno y arcenes de 1 metro, garantizando unas adecuadas condiciones de funcionalidad y seguridad.

El plazo de ejecución de las obras será de nueve meses una vez el adjudicatario firme el contrato, y el presupuesto base de licitación, IVA incluido al 21 %, asciende a 2.031.348,48 euros.

Con esta obra, la Diputación de Zamora continúa avanzando en la mejora y modernización de la red provincial de carreteras, reforzando la seguridad y la conectividad de los municipios de la provincia.