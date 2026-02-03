El Ministerio distingue a la Diputación de Zamora por ser ejemplo nacional en el cuidado a los mayores del mundo rural

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Mitecto) ha distinguido a la Diputación de Zamora por su proyecto Silver DIGI, dirigido a la atención y cuidado de las personas mayores en el mundo rural, con el objetivo de que pueda servir de inspiración a otros territorios.

La iniciativa, que tiene por objetivo generar un ecosistema innovador de dinamismo económico en el territorio, ha sido reconocida por el Miteco después de que la haya catalogado como "buena práctica y proyecto emblemático".

La Secretaría para el Reto Demográfico del Miteco busca destacar los proyectos más destacados desarrollados en el mundo rural, así como las mejores buenas prácticas para difundirlas en las distintas plataformas web para que sirvan de ejemplo.

En este sentido, la provincia de Zamora se ha asentado como referencia en este tipo de reconocimientos, junto a otras distinciones y menciones europeas.

Silver DIGI está centrado en los servicios avanzados de cuidado a personas mayores, en la generación de un nuevo perfil profesional de cuidados 'Acompañante Silver' y en la implementación de la videoasistencia a mayores.

Para ello, la iniciativa crea un escenario de emprendimiento asociado a estos cuidados, lo que ha generado un ecosistema innovador que refuerza la atención social del mayor, ya que lo integra de manera activa en la comunidad y abre nuevas oportunidades de desarrollo para la provincia zamorana.

El proyecto empodera a la persona mayor a través del cuidado 'Silver' y su monitorización. Es pionero en toda Europa y con él se genera el desarrollo de cuatro aplicaciones sobre patologías cognitivas y salud mental, nutrición, párkinson, deporte, fragilidad ósea y comorbilidad.

Actualmente, se está llevando a cabo en las localidades de Figueruela de Arriba, Cobreros y Villardeciervos, con el objetivo de crear ecosistemas rurales inteligentes de atención y mejorar la calidad de vida de los vecinos de avanzada edad en la provincia.