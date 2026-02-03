La Diputación de Zamora corta al tráfico la carretera ZA-P-1510 al detectar que está cediendo un paso bajo la autovía A-52

La Diputación corta al tráfico la carretera ZA-P-1510 por motivos de seguridad en el paso bajo la autovía

La Diputación de Zamora ha cortado el tráfico de la carretera ZA-P-1510 en el tramo comprendido entre las localidades de Quintanilla de Urz y Quiruelas, en el punto kilométrico 3,300, tras detectar una incidencia estructural, al estar cediendo una aleta del paso inferior bajo la autovía A-52.

Por motivos de seguridad, la Guardia Civil se ha personado en la zona y, tras comprobar lo que estaba sucediendo, ha procedido al corte inmediato del tráfico en la vía.

El corte se encuentra debidamente señalizado y se ha habilitado un desvío alternativo señalizado por la estación de servicio, con el fin de garantizar la movilidad de los usuarios.

Corte del tráfico en la ZA-P-1510

Desde la Diputación se ruega a los conductores que extremen la precaución, respeten la señalización provisional y utilicen el itinerario alternativo habilitado.

"La carretera permanecerá cerrada hasta que se realicen las actuaciones necesarias y se garantice la seguridad de la infraestructura", ha señalado la institución provincial en un comunicado.