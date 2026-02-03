El Ayuntamiento de Zamora aprueba los sobrecostes en las obras del Mercado de Abastos

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora de este martes ha aprobado la modificación del contrato de ejecución de la modernización y remodelación del Mercado de Abastos y su entorno urbano.

En base a la propuesta técnica, se ha dado luz verde a la necesaria ampliación como consecuencia de los refuerzos estructurales no contemplados inicialmente en el proyecto.

Esto se ha debido a la aparición de amianto en los elementos de derribo en la cubierta y a la necesidad de un nuevo centro de transformación distinto al del proyecto aprobado, así como líneas nuevas que conecten este centro con los existentes.

También es debido a la desviación de la red de media tensión que atraviesa la plaza sur frente a la infraestructura y a la desviación de acometida de saneamiento del inmueble en la Plaza del Mercado o la puesta en valor de los restos arqueológicos encontrados y la incorporación de nuevas partidas en el capítulo de instalaciones.

Estas modificaciones propician un incremento del 35% en el presupuesto inicialmente aprobado. La cantidad que se aportará a mayores supone algo más de 1,9 millones de euros.

De ellos, un tercio, 599.891 euros, serán destinados a la instalación de un nuevo centro de transformación, que es necesario según los informes de Iberdrola.

El informe técnico explica la situación señalando que "una circunstancia sobrevenida e imprevisible en el momento de la redacción del Proyecto de Ejecución, dado que las condiciones técnicas y el alcance definitivo de las conexiones eléctricas no han podido concretarse hasta la solicitud formal del alta del suministro del nuevo mercado".

Por otro lado, en la Junta de Gobierno también se ha concedido licencia ambiental para la implantación de dos puntos de recarga de vehículos eléctricos en la E.S. 'Pinilla', junto con la autorización ambiental para un bar en la avenida Tres Cruces y ejecución de obras de vivienda unifamiliar en la calle Diego de Saavedra Fajardo.