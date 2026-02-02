La voz zamorana de la salud en la radio será la encargada de pregonar la Semana Santa de Zamora en Madrid

La Casa de Zamora en Madrid ha designado a la periodista zamorana Yanela Clavo como la pregonera de la Semana Santa de Zamora en la capital para este año 2026.

El evento, que alcanza su 74ª edición, se consolida como el punto de partida oficial para las celebraciones de la Pasión zamorana en Madrid, una festividad que cuenta con las declaraciones de Bien de Interés Cultural e Interés Turístico Internacional.

Yanela Clavo es una de las figuras más destacadas de Radio MARCA, donde recientemente ha asumido el cargo de directora adjunta.

A lo largo de su trayectoria, ha consolidado espacios de éxito como "Cuídate", centrado en la salud y el bienestar, convirtiéndose en una voz imprescindible de la radio nacional.

El acto central se llevará a cabo en una ubicación ya emblemática para la comunidad zamorana en Madrid. Será el domingo, 22 de marzo a las 12.00 horas en el Auditorio Mutua Madrileña.

Este mismo escenario acogió en octubre la gala solidaria 'Madrid Abraza' para apoyar a los afectados por los incendios en la provincia.

Además del pregón, la jornada servirá de marco para la entrega de los galardones "Banzo de Oro 2026". Estos premios distinguen anualmente a aquellas personas e instituciones que destacan por su labor en la difusión, preservación y puesta en valor de la Semana Santa.

Fundada en 1929, la Casa de Zamora funciona como una organización sin ánimo de lucro y "embajada" de la provincia en la capital. Con una sede renovada en el centro de Madrid, busca agrupar a los residentes zamoranos y promocionar los intereses culturales, sociales y económicos de la tierra.