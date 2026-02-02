El río Duero anega parte del paseo de la margen derecha a su paso por Zamora y obliga a cortar los accesos

El río Duero anega el paseo de la margen derecha a su paso por Zamora

Las consecuencias por los fenómenos meteorológicos de esta pasada semana ya comienzan a notarse en la ciudad de Zamora. Y es que el río Duero, debido al importante caudal que transporta, ha anegado parte del paseo en la margen derecha.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en esta provincia, actualmente el río transporta 495 metros cúbicos por segundo. Asimismo, ha informado que la zona del paseo afectada permanece cortada a los viandantes.

Por otro lado, en la provincia, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha decretado el nivel amarillo en el río Negro, en Santa Eulalia de Rionegro, al transportar este 141,87 metros cúbicos por segundo.

Misma situación en el río Tera, en Puebla de Sanabria, que también está en nivel amarillo con un caudal que supera los 142 metros cúbicos por segundo.