Makoke (56) se enamora de Zamora en una gran visita: “Nos ha sorprendido su gastronomía y sus gentes”

Zamora ha sumado, en los últimos días, una nueva y famosa embajadora inesperada. Y es que la televisiva Makoke ha visitado la ciudad y ha compartido la experiencia a través de su Instagram, donde ha ensalzado las bondades del lugar.

“Aquí os dejo un pequeño resumen de mi experiencia en Zamora, la gran desconocida”, ha afirmado Makoke en su mensaje en el que ha destacado todos los aspectos de una ciudad única en Castilla y León y en España.

“Nos ha sorprendido gratamente su gastronomía, arquitectura y amabilidad de sus gentes”, ha afirmado la colaboradora de televisión.

Makoke, tras su estancia en un conocido hotel, ha afirmado que “el trato ha sido inmejorable” y ha añadido que “ha sido un verdadero placer conocerte”, en referencia a Zamora.

Una publicación que ha generado muchas reacciones entre sus seguidores que han coincidido a la hora de destacar el encanto de la ciudad zamorana y su potencial turístico.