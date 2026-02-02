Baile, charangas, quedadas, tradición y desfiles para disfrutar del Carnaval de Toro: toda la programación completa

Arrancado ya el mes de febrero, en Toro (Zamora) ya se preparan para celebrar por todo lo alto las fiestas de Carnaval. Entre el día 13 y el 18, la localidad disfrutará de un amplio programa confeccionado por el Ayuntamiento en el que se ha incluido baile, concursos, quedadas, tradición, charangas o desfiles.

Las actividades empezarán el viernes 13 de febrero a partir de las 17:00 horas. El Carnaval de Toro comenzará con el desfile de chupetines, que dará paso a las 17:30 al baile infantil en la Carpa Municipal.

Este mismo día, a las 21:30 horas, tendrá lugar el pregón del Carnaval en la Carpa Municipal, dando así inicio a seis días de fiestas.

Ya el sábado 14 de febrero, también Día de San Valentín, a las 12:00 horas habrá un concurso de disfraces de mascotas. Por la tarde, a las 17:00 horas, tendrá lugar la boda tradicional infantil de Carnaval.

A las 19:30 será el turno del concurso regional de copas en el Teatro Latorre y el día se cerrará a las 23:30 horas con la quedada carnavalera y charanga en Arco de Corredera, además de con la fiesta en la Carpa Municipal.

El domingo 15 de febrero se abrirá a las 12:00 horas con un encuentro de murgas en la Plaza de la Colegiata y, paralelamente a las 12:15 horas, se desarrollará el concurso de parodias en la Plaza Mayor.

Para la jornada vespertina de este tercer día de Carnaval, a las 17:00, Las Domingueras saldrán de la Plaza de la Colegiata y a las 17:30 se celebrará la boda tradicional de adultos en el Ayuntamiento.

Ya a partir de las 18:00 llegará el turno de la música con las charangas y murgas y a las 19:00 horas tendrá lugar el concurso de imitaciones musicales en la Carpa Municipal.

El lunes día 16 a las 17:00 se celebrará el desfile infantil de carnaval, con salida de San Francisco y posterior fiesta en la carpa con Devil's Sound y sus muñecos.

El 17 de febrero será el turno del desfile de adultos de Carnaval que a las 17:30 saldrá también de San Francisco y después habrá fiesta en la carpa con la disco movil Energy.

Para cerrar las fiestas de Carnaval, el miércoles 18 de febrero tendrá lugar a las 20:00 el entierro y quema de la Sardina por Rurro Teatro. La salida será desde San Francisco y después se repartirán sardinas y vino en la Plaza Mayor.