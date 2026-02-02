Baile, charangas, quedadas, tradición y desfiles para disfrutar del Carnaval de Toro: toda la programación completa
Entre el 13 y el 28 de febrero, la localidad zamorana contará con un amplio abanico de actividades para todas las edades.
Arrancado ya el mes de febrero, en Toro (Zamora) ya se preparan para celebrar por todo lo alto las fiestas de Carnaval. Entre el día 13 y el 18, la localidad disfrutará de un amplio programa confeccionado por el Ayuntamiento en el que se ha incluido baile, concursos, quedadas, tradición, charangas o desfiles.
Las actividades empezarán el viernes 13 de febrero a partir de las 17:00 horas. El Carnaval de Toro comenzará con el desfile de chupetines, que dará paso a las 17:30 al baile infantil en la Carpa Municipal.
Este mismo día, a las 21:30 horas, tendrá lugar el pregón del Carnaval en la Carpa Municipal, dando así inicio a seis días de fiestas.
Ya el sábado 14 de febrero, también Día de San Valentín, a las 12:00 horas habrá un concurso de disfraces de mascotas. Por la tarde, a las 17:00 horas, tendrá lugar la boda tradicional infantil de Carnaval.
A las 19:30 será el turno del concurso regional de copas en el Teatro Latorre y el día se cerrará a las 23:30 horas con la quedada carnavalera y charanga en Arco de Corredera, además de con la fiesta en la Carpa Municipal.
El domingo 15 de febrero se abrirá a las 12:00 horas con un encuentro de murgas en la Plaza de la Colegiata y, paralelamente a las 12:15 horas, se desarrollará el concurso de parodias en la Plaza Mayor.
Para la jornada vespertina de este tercer día de Carnaval, a las 17:00, Las Domingueras saldrán de la Plaza de la Colegiata y a las 17:30 se celebrará la boda tradicional de adultos en el Ayuntamiento.
Ya a partir de las 18:00 llegará el turno de la música con las charangas y murgas y a las 19:00 horas tendrá lugar el concurso de imitaciones musicales en la Carpa Municipal.
El lunes día 16 a las 17:00 se celebrará el desfile infantil de carnaval, con salida de San Francisco y posterior fiesta en la carpa con Devil's Sound y sus muñecos.
El 17 de febrero será el turno del desfile de adultos de Carnaval que a las 17:30 saldrá también de San Francisco y después habrá fiesta en la carpa con la disco movil Energy.
Para cerrar las fiestas de Carnaval, el miércoles 18 de febrero tendrá lugar a las 20:00 el entierro y quema de la Sardina por Rurro Teatro. La salida será desde San Francisco y después se repartirán sardinas y vino en la Plaza Mayor.