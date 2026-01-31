Zamora se rinde ante las que mandan y sostienen el mundo rural, las Águedas de récord en Bermillo: “Sois el alma"

La entrega del bastón de mando de la provincia a la Águeda Mayor, Isabel Bernardo Carrascal con Mañueco y Faundez, presentes JCYL

Una marea de mujeres y de orgullo rural ha vuelto a demostrar que las Águedas no solo toman el bastón de mando por un día, sino que sostienen, cada jornada del año, la vida y el futuro de los pueblos de Zamora.

Bermillo de Sayago ha amanecido este sábado convertido en el corazón del mundo rural zamorano. Más de 1.600 mujeres llegadas de todos los rincones de la provincia tomaron la Plaza Mayor para celebrar el IX Encuentro Provincial de Águedas, una cita ya imprescindible en el calendario social y cultural de Zamora y el mayor evento de convivencia que organiza la Diputación Provincial.

A las doce del mediodía, frente al Ayuntamiento, se vivió uno de los momentos más simbólicos de la jornada: la entrega del bastón de mando de la provincia a la Águeda Mayor, Isabel Bernardo Carrascal.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, fue el encargado de cederle el mando, gesto al que se sumó el bastón entregado por la alcaldesa de Bermillo de Sayago, Ángeles Isabel Martínez Iglesias. Un relevo cargado de simbolismo que, un año más, puso en manos de las mujeres el liderazgo institucional y festivo de la provincia.

Mañueco en Zamora

“Hoy mandáis vosotras”, ha afirmado Faúndez en su saludo inicial. Entre el público se encontraba el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que quiso acompañar a las Águedas en esta celebración colectiva.

Las mujeres mantean a un muñeco durante el XIX Encuentro Provincial de Águedas, organizado por la Diputación de Zamora, JCYL

En su intervención, puso en valor el papel esencial de la mujer rural en la Comunidad. “Las mujeres rurales sois el alma de esta Comunidad y el principal hilo conductor de la historia, generación tras generación. Con vosotras, nuestra tierra tiene mucho corazón y mucho futuro”, ha afirmando, subrayando el arraigo, la constancia y la capacidad de mantener vivos los pueblos.

Mañueco e Isabel Blanco charlan con una de las Águedas JCYL

El Encuentro Provincial de Águedas es mucho más que una fiesta. Es un día de convivencia en el que las asociaciones de mujeres de Zamora, con las que se trabaja durante todo el año desde los diez Centros de Acción Social (CEAS) de la provincia, se reúnen para compartir experiencias, reencontrarse y reivindicar su papel en la vida social y cultural del medio rural.

Muchas de las asistentes lucieron trajes tradicionales, confeccionados en los talleres de bordado impulsados por la Diputación, una muestra viva de un patrimonio que se transmite de generación en generación.

Tras los actos institucionales, la celebración continuó con la comida de hermandad, que reunió a alrededor de 1.600 personas en varias carpas instaladas para la ocasión. Un cierre festivo para una jornada pensada para compartir mesa, conversación y tradición.

Más de 1.600 mujeres llegadas de todos los rincones de la provincia tomaron la Plaza Mayor para celebrar el IX Encuentro Provincial de Águedas

Desde su primera edición en Fuentesaúco en 2016, el Encuentro Provincial de Águedas no ha dejado de crecer. Alcañices, Villafáfila, Tábara, Carbajales de Alba, Moraleja del Vino, tras el paréntesis obligado por la pandemia, Benavente y Muelas del Pan han sido escenario de esta cita itinerante que este año ha alcanzado cifras récord en Bermillo de Sayago.