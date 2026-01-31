El Perdigón (Zamora) se moviliza en la búsqueda de una vecina desaparecida: Elena, 50 años y salió sin abrigo

La Guardia Civil mantiene activo el dispositivo de búsqueda de Elena Hernández, una vecina de El Perdigón (Zamora), de 50 años, desaparecida desde la noche de ayer viernes.

Según la información facilitada, Elena salió corriendo de su domicilio y fue vista por última vez en El Perdigón alrededor de las 21:00 horas.

La mujer podría encontrarse desorientada y en riesgo debido a las bajas temperaturas, ya que no llevaba abrigo en el momento de su desaparición.

En la mañana de hoy se ha incorporado un helicóptero al operativo para reforzar las labores de búsqueda en la zona y alrededores del municipio.

Asimismo, la Guardia Civil hace un llamamiento a voluntarios para participar en una primera batida organizada, que tiene lugar hoy desde las 10:00 de la mañana en la plaza del pueblo de El Perdigón. La búsqueda se realizará de forma coordinada y bajo la supervisión de los agentes.

Según la descripción facilitada, Elena es una mujer de 50 años, con cabello canoso, sudadera granate con la palabra Portugal, vaqueros azules, zapatillas deportivas y como se comenta, no lleva cazadora.

Cualquier persona que haya visto a Elena o disponga de información relevante puede contactar de inmediato con la Guardia Civil llamando al 062.