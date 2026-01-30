Zamora forma a sus arquitectas en el Día de la Mujer y la Ciencia: con un taller de 20 plazas

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Zamora, en colaboración con la Biblioteca Municipal, se va a desarrollar el Taller Arquitectas del Mundo el miércoles 11 de febrero de 2026 de 16:30 a 18:00 en la Biblioteca Municipal de "La Candelaria".

El taller estará dirigido por Mini2AC, y en el mismo los participantes conocerán más sobre las arquitectas más famosas del mundo a través de una yincana y la elaboración de una maqueta. El taller va dirigido a niñas y niños de 5 a 12 años y es gratuito.

Las inscripciones se realizarán a través de la página https://lineazamoraapuntame.com (Talleres de las Bibliotecas Municipales), desde hoy, viernes 30 de enero de 2026, hasta completar las 20 plazas.