La nieve obliga a cortar al tráfico la A-52 en Sanabria y a embolsar camiones

La quitanieves en Sanabria en imagen de archivo. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La nieve ha obligado, esta tarde, a partir de las 19.40 horas, a cortar al tráfico la autovía A-52, de las Rías Bajas, entre los puntos kilométricos 79 y 114, en el entorno de la comarca de Sanabria (Zamora), según ha informado la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

Desde las 18:30 horas que comenzó a nevar ya se puso en marcha un operativo en la autovía A-52, entre los kilómetros 95 al 114, en los puertos del Padornelo y La Canda, que se mantuvieron en nivel verde.

A las 19 horas pasó a nivel amarillo entre los kilómetros 79 y 114, con lo que se comenzó a embolsar camiones en Puebla de Sanabria. Finalmente, ha sido necesario un corte total al decretarse nivel negro.