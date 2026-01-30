Herido un hombre de unos 73 años tras salirse de la vía y chocar contra una valla en la provincia de Zamora

Un hombre de unos 73 años ha resultado herido tras salirse de la vía con un turismo y chocar contra una valla en el cruce de la Avenida Maragatos con la Plaza Virgen de la Vega de Benavente (Zamora), como ha informado el 112. .

El suceso se ha producido a las 12:51 horas de esta mañana de viernes y los alertantes precisaban que el conductor estaba atrapado dentro del vehículo.

El 1-1-2 ha dado aviso de este accidente a la Policía Local y los Bomberos de Benavente, a la Guardia Civil (Tráfico) de Zamora y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envía una UVI móvil.

En el lugar, los organismos de emergencias atienden a la persona herida, un varón de unos 73 años a quien se traslada más tarde en la UVI móvil de Emergencias Sanitarias al hospital de Zamora.