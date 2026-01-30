Águedas de récord: Bermillo de Sayago reunirá a más de 1.600 mujeres en el mayor encuentro de la provincia de Zamora

El XIX Encuentro Provincial de Águedas, organizado por la Diputación de Zamora, convertirá mañana, sábado 31 de enero, a Bermillo de Sayago en punto de reunión para más de 1.600 mujeres llegadas de asociaciones de toda la provincia. Una cifra récord que da idea de lo que significa ya esta cita para el mundo rural zamorano.

La jornada arrancará a las 12.00 horas en la Plaza Mayor, frente al Ayuntamiento. Allí se celebrará uno de los momentos más simbólicos del día: la entrega del bastón de mando de la provincia a la Águeda Mayor, Isabel Bernardo Carrascal, que lo recibirá de manos del presidente de la Diputación, Javier Faúndez. A ese gesto se sumará también el bastón que le entregará la alcaldesa de Bermillo de Sayago, Ángeles Isabel Martínez Iglesias.

Si el tiempo no acompaña, el acto se trasladará al pabellón municipal. Y si la climatología lo permite, tras la entrega de los bastones las águedas recorrerán las calles del pueblo en un desfile que es ya una de las imágenes más reconocibles del encuentro. El recorrido concluirá en el pabellón, donde se celebrará la misa.

Cartel del encuentro

La convivencia continuará con la comida de hermandad, que reunirá en varias carpas a alrededor de 1.600 personas. Será el cierre de una jornada pensada para compartir, reencontrarse y celebrar.

La Concentración Provincial de Águedas se ha consolidado como el mayor evento social que organiza la Diputación de Zamora. Un día que sirve para visibilizar el peso de la mujer en el medio rural y para reivindicar la cultura y las tradiciones de la provincia desde la convivencia.

En el encuentro participan asociaciones de mujeres con las que se trabaja durante todo el año desde los diez Centros de Acción Social (CEAS) repartidos por la provincia. Muchas de las asistentes lucirán trajes tradicionales confeccionados en los talleres de bordado impulsados por la institución provincial, una muestra viva del patrimonio cultural que se sigue transmitiendo de generación en generación.

El primer Encuentro Provincial de Águedas se celebró en 2016 en Fuentesaúco. Desde entonces, la cita ha ido recorriendo distintos municipios: Alcañices en 2017, Villafáfila en 2018, Tábara en 2019, Carbajales de Alba en 2020, Moraleja del Vino en 2023 tras el paréntesis de la pandemia, Benavente en 2024 y Muelas del Pan en 2025. Mañana, Bermillo de Sayago toma el relevo.