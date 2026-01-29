Un millar de personas y 350 tractores participan en la protesta del sector agropecuario en Zamora

En torno a mil personas participaron hoy en Zamora en la manifestación del sector agropecuario convocada, en unidad de acción, por Asaja, COAG, UCCL y UPA, contra los recortes en la próxima PAC y ante el horizonte que se perfila con la firma del tratado entre la Unión Europea y Mercosur. Asimismo, unos 350 tractores acudieron a la capital zamorana y terminaron estacionados en el perímetro de la plaza de La Marina y calles aledañas, según datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno.

La tractorada discurrió sin incidentes, salvo los problemas previsibles generados en el tráfico, hasta la plaza de La Marina, en cuyo perímetro estacionaron los vehículos.

Muchos tractores llevaban en la carrocería, bien visibles, pancartas y rótulos en los que se podían leer mensajes de advertencia como Mercosur: la muerte del sector primario’, ‘El campo no se muere, lo matan’.

“La firma de este acuerdo no ayuda nada. El problema estructural de varios años se va a seguir complicando mucho más. Hace más de 25 años que empezaron las negociaciones para firmar el acuerdo de Mercosur y, desde entonces, estamos diciendo que no a Mercosur”, señaló el coordinador de COAG en Castilla y León y presidente de COAG Zamora, Lorenzo Rivera.

“Competencia desleal”

“Es una competencia desleal. Trabajan con estándares de calidad que nosotros aquí tenemos mucho más superados y que ellos no tienen y unas condiciones mucho más flexibles en cuanto a utilizaciones de fitosanitarios y de productos ganaderos y, sobre todo, para la agricultura. Sus explotaciones son grandes latifundios, explotaciones de más de 200.000 hectáreas, la producción entera de la provincia de Zamora”, añadió.

Lorenzo Rivera recalcó que “está en peligro” la viabilidad de las explotaciones de muchos agricultores y ganaderos y exigió al Gobierno de España que “se ponga del lado” del sector agropecuario”.

El secretario general de UPA Zamora, Aurelio González, recalcó que Mercosur “puede ser la puntilla” para algunos de los sectores del campo y recordó que la protesta de hoy responde también a la propuesta de la nueva PAC. “No nos gusta la PAC que ha propuesto la Comisión Europea. Es una PAC más verde y que cierra explotaciones y no podemos consentirlo. Tenemos que conseguir una PAC fuerte, con dos presupuestos autónomos y europeos y, sobre todo, con un presupuesto suficiente”, subrayó.

“Como ha dicho el presidente del Gobierno, hay que subir al dos por ciento y exigir más dinero para la PAC. No puede ser lo que está proponiendo la señora Von der Leyen, que es quitar dinero de la PAC para meterlo en defensa porque se ha supeditado al señor Trump. No podemos consentir que nos cambie tractores por tanques”, sentenció.

Por su parte, el presidente de Asaja Zamora, Antonio Medina, advirtió de que, a pesar de las características de un mundo globalizado, el acuerdo de Mercosur conllevará “graves consecuencias” para el sector agropecuario.

El presidente de UCCL Zamora, Antonio Jesús Rodríguez, apuntó que “vamos a empezar a importar, ellos van a cerrar el ciclo, acabarán transformando sus propios productos y acabemos comprando productos transformados desde Latinoamérica” y apostilló: “Acabaremos, primero, con la agricultura y la ganadería y, poco después, con la industria. Importaremos lo que nos vendan y Europa no se está dando cuenta de que estamos perdiendo la batalla en todos los aspectos, incluido lo que comemos”.