La Diputación de Zamora invertirá más de medio millón de euros en rehabilitar el puente de Manganeses de la Polvorosa

La Junta de Gobierno de la Diputación de Zamora ha aprobado el proyecto de rehabilitación del puente del antiguo trazado de la carretera ZA-P-1511, ubicado en Manganeses de la Polvorosa.

Esta intervención, presupuestada en 549.954,21 euros, se considera desde la institución provincial una actuación prioritaria para garantizar la seguridad y conservación de las conducciones de agua de la Mancomunidad de Benavente y Los Valles, que discurren por esta infraestructura y prestan servicio a numerosos municipios de la comarca.

Como ha detallado la Diputación, el deterioro de la estructura hacía necesaria una reforma integral para asegurar la estabilidad estructural de la infraestructura y la protección de estas conducciones hidráulicas estratégicas, fundamentales para el suministro de agua potable en la zona.

Las obras, que tendrán un plazo de ejecución de seis meses, incluirán la reparación estructural, la impermeabilización, la renovación del firme y la sustitución de barandillas. Una vez finalizada, la infraestructura se recuperará exclusivamente para uso peatonal y ciclista, mejorando la conexión con la margen izquierda del río Órbigo pero manteniendo la prohibición de paso para vehículos a motor.

Dos millones para el mantenimiento de la red provincial

De forma paralela, la institución provincial ha adjudicado el contrato de conservación y explotación de la red de carreteras por un importe total de 2 millones de euros.

La adjudicataria ha sido la UTE formada por Contratas y Obras San Gregorio S.A. y Empresa de Servicios Cordero Maestre S.L.U., tras presentar una oferta con una baja del 6,39 % respecto al presupuesto inicial.

Este servicio tendrá una duración de dos años, prorrogables por otros dos, y se centrará en el mantenimiento de los firmes de la red provincial y de las instalaciones con pavimentos bituminosos u hormigonados, reforzando la seguridad vial y la conservación de las infraestructuras provinciales.