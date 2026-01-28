La Diputación adjudica por 750.000 € el Parque de Bomberos de Toro y por 16.000 el proyecto de Sanabria

Las obras, con un plazo de ejecución de nueve meses, completarán la profesionalización de la red provincial mientras Sanabria avanza con la redacción de su futuro parque.

La red provincial de bomberos de Zamora sigue tomando forma con dos movimientos que miran al mismo objetivo: llegar antes y mejor allí donde cada minuto cuenta. Por un lado, la adjudicación del nuevo Parque de Bomberos Comarcal de Toro; por otro, el avance decisivo del futuro parque de Sanabria, que ya tiene en marcha la redacción de su proyecto. Dos pasos distintos, una misma hoja de ruta.

El parque de Toro será una realidad tras adjudicarse las obras a la empresa MERAKI CR, S.L. por 748.849,83 euros, IVA incluido. La firma del contrato y el replanteo están previstos para febrero y, desde ese momento, el calendario fija nueve meses de trabajo. El edificio se levantará en los terrenos del antiguo matadero, un espacio ya derribado que cambiará su pasado industrial por un uso ligado a la protección y la respuesta ante emergencias.

No es una infraestructura más. Con el parque de Toro, la provincia culmina la profesionalización de todos sus parques comarcales, una demanda histórica en un territorio extenso y con núcleos de población dispersos. A la red se suman así, de forma coordinada, los parques de Rionegro del Puente, San Vitero, Bermillo de Sayago y Zamora capital, además del futuro enclave sanabrés.

Sanabria empieza a dibujar su parque

Mientras en Toro se habla ya de obras, en Sanabria el avance llega desde el papel, pero con pasos firmes. La Diputación ha adjudicado por 16.879,50 euros la redacción del proyecto básico y de ejecución del nuevo Parque de Bomberos y del Parque de Maquinaria. El suelo está garantizado: una parcela de 5.658 metros cuadrados en el paraje de Cabecichas, cedida por el Ayuntamiento de Requejo de Sanabria.

La inversión prevista para su construcción alcanza los 1,1 millones de euros y permitirá dotar a la comarca de unas instalaciones pensadas para un entorno exigente, con vehículos adaptados, medios para incendios forestales, rescates y actuaciones en zonas de difícil acceso.