Ayudas de hasta 2.000 euros por hijo en municipios de Zamora de menos de 20.000 habitantes: plazo y requisitos

La Diputación de Zamora ha dado luz verde este miércoles a las bases reguladoras de las ayudas por nacimiento o adopción para el ejercicio 2026.

Con un presupuesto inicial de 300.000 euros, ampliable en función de las disponibilidades presupuestarias, la institución provincial busca ofrecer un respaldo económico directo a las familias residentes en municipios de menos de 20.000 habitantes.

La convocatoria establece un pago único que puede alcanzar los 2.000 euros por cada menor nacido o adoptado. Para optar a esta prestación, el nacimiento o la adopción debe haberse producido en el periodo comprendido entre el 23 de septiembre de 2025 y el 22 de septiembre de 2026. En el caso de partos múltiples o procesos de adopción simultáneos, la ayuda se otorgará de forma individualizada por cada hijo o hija.

En cuanto a los requisitos de acceso, las bases estipulan que al menos uno de los progenitores o adoptantes debe estar empadronado y residir de forma continuada en su municipio de residencia desde antes de las fechas marcadas por la convocatoria. Estas ayudas son compatibles con otras subvenciones de carácter público que puedan recibir las familias por el mismo concepto.

La cuantía definitiva de la ayuda se fijará mediante un sistema de baremación que busca favorecer la equidad y el apoyo a los entornos más vulnerables.

Así, se tendrán en cuenta factores como el número de hijos que integran la unidad familiar y la posible discapacidad del menor. Además, el baremo prioriza de forma específica a aquellas familias que habitan en las localidades más pequeñas de la provincia, reforzando el objetivo de cohesión territorial.

El plazo para la presentación de solicitudes será de dos meses, a contar desde la publicación oficial de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) o, en su caso, desde la fecha efectiva del nacimiento o la adopción del menor.

Estas ayudas tienen como objetivo fomentar la natalidad, apoyar a las familias y contribuir a fijar población en el medio rural, en una provincia especialmente afectada por la despoblación y el envejecimiento demográfico.