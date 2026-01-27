Veolia, antes Aquona, logra recaudar 1.500 euros para el Banco de Alimentos de Zamora

La campaña de Veolia, antes Aquona en Castilla y León, ha logrado recaudar 1.500 euros que irán destinados al Banco de Alimentos de Zamora después de que la empresa haya donado un euro a la entidad solidaria por cada cliente que se ha dado de alta en la factura digital.

La empresa líder mundial en transformación ecológica con servicios de agua, energía y residuos, además de responsable del servicio municipal del agua en Zamora, ha celebrado este martes un acto en el que han participado el gerente de Veolia en la provincia, Jesús García del Valle, y el presidente del Banco de Alimentos, Andrés Rincón Fernández-Arévalo.

Según ha explicado García del Valle, el donativo "pone de manifiesto el firme compromiso con la solidaridad y la responsabilidad social para con los zamoranos", pues a través de ella se "llegará a las familias más vulnerables de la ciudad gracias a la labor fundamental que lleva a cabo el Banco de Alimentos".

El responsable ha recordado que, además de ser una acción solidaria, la medida está acompañada de la digitalización a favor del entorno natural y del medio ambiente.

Así, una vez los clientes de Veolia en Zamora se han dado de alta en la factura digital, pueden consultar sus recibos del agua de forma más ágil, segura y cómoda, sin que sea necesario imprimir, reduciendo de esta forma las emisiones de CO2 respecto a otros formatos de factura.

El acto también ha servido para renovar el convenio entre Veolia y el Banco de Alimentos de Zamora para una nueva campaña de la factura digital y para que los voluntarios de la empresa colaboren en las campañas de recogida de alimentos que la entidad lleve a cabo.

Ante todo esto, el responsable de Veolia en Zamora ha culminado asegurando que la empresa "no sólo centra sus esfuerzos en garantizar agua de la máxima calidad, sino también en mejorar, en la medida de lo posible, la calidad de vida de los zamoranos, haciendo que la ciudad sea cada vez más próspera y sostenible".