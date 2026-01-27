Italianos, portugueses y franceses son los turistas extranjeros que más visitan Benavente

Italianos, franceses y portugueses son los turistas extranjeros que más visitaron Benavente (Zamora) durante 2025. Así se extrae del balance hecho por el Ayuntamiento de las recepciones realizadas en la Oficina de Turismo de la localidad, donde acudieron 6.734 durante el pasado año.

Esta cifra es ligeramente inferior a la de 2024, cuando se recibió la visita de 7.067 turistas, pero esto se explica porque el mes de agosto ha estado condicionado por los incendios que asolaron la comarca a la que pertenece Benavente, que provocaron "numerosas cancelaciones de visitas programadas".

La Oficina de Turismo, ubicada en la Plaza Mayor de Benavente, expone en sus datos que el 92,4% de los turistas son nacionales (6.225), mientras que el 7,6% (509) proceden de fuera de España. Entre ellos destacan las nacionalidades ya mencionadas.

Respecto a los meses, destacan julio y agosto, con 947 y 804 visitas respectivamente. Incidiendo en la procedencia del turista nacional, por encima del resto de regiones están los foráneos llegados desde otras provincias de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid.

A estas comunidades autónomas le siguen los turistas que llegan desde Cataluña, País Vasco o Andalucía. Además, otros datos que reflejan el número de turistas llegados a Benavente pero que no pasan por la Oficina de Turismo son las visitas a las iglesias.

En concreto a las de Santa María del Azogue y San Juan del Mercado. Durante el año pasado, la primera de ellas recibió 9.766 turistas, mientras que la segunda fue visitada por 8.838 personas.

Los datos ratifican así el fuerte atractivo de Benavente como polo turístico en el territorio zamorano. La variedad patrimonial, cultural e histórica de la localidad es claro objetivo de muchos visitantes que eligen este municipio para pasar sus días de descanso y conocer la ciudad.