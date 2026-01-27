Impactante choque de un vehículo contra un árbol caído en la carretera por el temporal en la provincia de Zamora

Un vehículo que circulaba esta mañana por la ZA-611 entre el Piñero y Venialbo, en la provincia de Zamora, ha impactado contra un árbol que se encontraba caído en la carretera a causa del temporal y la intensa lluvia.

El accidente ha tenido lugar sobre las 5:30 horas de esta madrugada y afortunadamente no hay que lamentar heridos, ya que el conductor, de 32 años, resultó ileso. Debido a la intensa lluvia, el hombre no se percató de que el árbol obstaculizaba la calzada.

Hasta el lugar se desplazó primeramente una patrulla de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana de Zamora y unidades de la agrupación de Tráfico y posteriormente acudieron los equipos de mantenimiento de Carreteras para retirar el árbol de la carretera.

No obstante, ante la situación de temporal se recomienda reducir la velocidad en la conducción, aumentar la distancia de seguridad, evitar frenazos bruscos y mantener en buen estado los neumáticos y el vehículo. Es más, si el temporal es extremo, se recomienda evitar el viaje.