De Zamora a la cima del diseño nacional con una original campaña: “Seguimos apostando por nuestra provincia”

Con seis años de recorrido y veinte premios nacionales a sus espaldas, Alto el Fuego se ha convertido en uno de los mejores embajadores del diseño zamorano, proyectando el nombre de la ciudad mucho más allá de sus fronteras.

Así, por quinto año consecutivo, la agencia zamorana ha sido premiada en los Premios Nacionales de Diseño Gráfico Anuaria, uno de los certámenes más prestigiosos del sector en España.

En esta edición, el estudio ha logrado cuatro reconocimientos, entre ellos un Oro, consolidando una trayectoria que suma ya veinte premios nacionales en apenas seis años de actividad.

El máximo galardón ha sido para la campaña “El precio por ser mujer”, realizada para la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Zamora con motivo del Día Internacional de la Mujer.

El jurado ha distinguido este trabajo como Mejor anuncio de prensa, valorando especialmente su creatividad, originalidad y fuerza conceptual. No es la primera vez que Alto el Fuego se alza con este premio en esta categoría, lo que reafirma a la agencia como un referente en comunicación social.

Mejor anuncio de prensa

La campaña tuvo además una notable proyección internacional, apareciendo en medios como El País, The Guardian o Courrier International.

Otro de los trabajos reconocidos ha sido el diseño de la identidad de la Plataforma Única de Zamora, desarrollado por encargo de la Concejalía de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana.

Este proyecto ha sido premiado como Mejor aplicación de identidad corporativa, destacando por su capacidad para trasladar de forma clara y eficaz los cambios en la movilidad urbana y su impacto en las calles de la ciudad.

También ha sido seleccionada la campaña “Cómo no te voy a querer”, con la que se anunció la primera temporada del Teatro Principal de Zamora en 2025. El trabajo ha recibido el reconocimiento dentro de la categoría de Mejor campaña de publicidad comercial, gracias a su impacto visual, creatividad y cuidada puesta en escena.

Mejor campaña de publicidad

Completa el palmarés la identidad corporativa diseñada para Los Erre, un estudio de arquitectura, distinguida como Mejor logotipo o marca. El jurado ha valorado su enfoque contemporáneo, radical y transformador, subrayando la versatilidad de Alto el Fuego tanto en proyectos institucionales como para empresas privadas.

Seis años creando desde Zamora

Fundada y asentada en Zamora, Alto el Fuego trabaja desde la provincia para clientes repartidos por toda España y Portugal, con proyectos que van de Valladolid a Bilbao sin perder nunca el vínculo con su tierra. Para su director creativo, Roberto Rodrigo, la ubicación no es una limitación, sino una fortaleza. “Seguimos apostando por nuestra provincia.

Defendemos la calidad de vida que nos ofrece una ciudad pequeña y eso nos ayuda a pensar mejor, a trabajar con mimo y a cuidar todos los procesos y detalles de cada proyecto”, señala.

Rodrigo destaca además la importancia de estos reconocimientos: “Estos premios nos ayudan a mantener un nivel de excelencia, a exigirnos cada día y a demostrar que podemos competir, desde Zamora, con estudios y agencias de cualquier parte”.