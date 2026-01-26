Guarido declara en el juzgado por la querella de un extécnico en plena batalla judicial por el contrato de basuras

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha comparecido este lunes ante el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital zamorana para declarar por la querella interpuesta por un antiguo coordinador municipal del área de Medio Ambiente, que le acusa, junto al exsecretario municipal y a la viceinterventora, de los presuntos delitos de denuncia falsa y malversación de caudales públicos.

La citación judicial se produce en el contexto del largo conflicto entre el Ayuntamiento y la empresa Zamora Limpia, concesionaria del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria durante más de dos décadas.

El origen del procedimiento se sitúa en la denuncia presentada desde el Consistorio tras detectar la viceinterventora una serie de irregularidades en facturas abonadas a la empresa, que, según los informes municipales, habrían supuesto pagos indebidos por un importe superior a los nueve millones de euros.

Antes de entrar al juzgado, Guarido defendió públicamente la actuación municipal y negó de forma tajante las acusaciones.

Según explicó, la denuncia se presentó tras detectarse anomalías en facturas que contaban con informes favorables del entonces jefe de servicio, el mismo que ahora ejerce la acusación. “Se actuó como marca la ley y sobre unos hechos que nadie ha puesto en duda”, subrayó.

El alcalde rechazó asumir la responsabilidad que el denunciante atribuye al equipo político y a los funcionarios municipales y recordó que fue el propio juzgado el que señaló en su momento la vía penal para analizar los hechos.

“Aquí estamos dos funcionarios y yo, como alcalde, defendiendo los intereses del Ayuntamiento. Esto no tiene ningún recorrido y vamos a defendernos”, afirmó, insistiendo en que el objetivo del Consistorio es recuperar el dinero que se pagó de más.

Guarido enmarcó esta causa en una dinámica de litigios recurrentes y aseguró que se trata de la sexta denuncia que afronta, tanto en su etapa en la oposición como al frente de la Alcaldía.

A su juicio, la querella responde a una reacción personal tras el archivo de la vía penal previa. “Parece una pataleta o un afán de venganza”, señaló.

Antecedentes: del archivo penal al contencioso administrativo

La causa actual llega después de que los juzgados archivaran la investigación penal sobre el denominado caso de las basuras, al no apreciar indicios suficientes de delito en la gestión del contrato.

Tras ese archivo, el Ayuntamiento decidió retomar el conflicto por la vía contencioso-administrativa, con una reclamación económica contra Zamora Limpia por los importes que considera indebidamente abonados.

Durante ese periodo, el Consistorio dejó de pagar a la empresa todos los conceptos del contrato, salvo las nóminas de los trabajadores, que asumió directamente durante más de un año.

La reclamación municipal dio lugar, a su vez, a una contrademanda de la empresa por las cantidades que considera impagadas.

“Es un pleito puramente administrativo: yo te pido y tú me pides, y que la justicia resuelva”, resumió el alcalde, que insistió en que el Ayuntamiento seguirá defendiendo el interés general hasta el final del proceso judicial.