Ángel Pascual, cuponero, reparte 120.000 euros en premios en Zamora: ha vendido seis boletos agraciados

Ángel Pascual, cuponero de la ONCE de la Plaza de Sagasta en Zamora

Ángel Pascual Martín, cuponero de la Plaza de Sagasta de Zamora, ha sido el encargado de repartir la suerte este pasado fin de semana gracias a que ha sido el encargado de vender seis boletos premiados con 20.000 euros cada uno en el sorteo del Cupón del Fin de Semana de la ONCE.

En total, 120.000 euros en premios que han sido agraciados en el sorteo de este pasado sábado 24 de enero. Ángel ha sido el centinela de la ilusión encargado de repartir esta alegría en la capital zamorana.

Así lo ha anunciado la ONCE a través de un comunicado remitido a los medios. Por otro lado, la organización ha recordado que los cupones son parte de los productos de la lotería social, segura y responsable de su oferta.

De esta manera, han incidido en que desde su diseño hasta su comercialización han implementado controles para poder neutralizar consumos descontrolados.

Asimismo, han precisado que está prohibida la venta expresa a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas que se adoptan conductas irresponsables.

La ONCE quiere mantener una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los "más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones se comercializan a través de los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la ONCE, pero también pueden adquirirse en su página web o en establecimientos colaboradores que estén autorizados.