Duero Kids marca el cierre de Fitur 2026 para la Diputación de Zamora tras cinco días de intensa promoción turística

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Zamora ha puesto hoy domingo el broche final a su participación en la Feria Internacional de Turismo Fitur 2026, tras cinco intensas jornadas de promoción, desarrolladas desde el pasado miércoles en el stand de la Junta de Castilla y León.

Durante estos cinco días, la Diputación ha presentado una completa programación turística que ha despertado un notable interés tanto entre profesionales del sector como entre el público general, con especial protagonismo del Eclipse Solar Total del próximo 12 de agosto, la exposición de Las Edades del Hombre "EsperanZa", la Feria Internacional del Queso Fromago y la nueva campaña de promoción “Zamora escúchate, turismo de interior, interior”.

El stand de Castilla y León ha recibido además la visita de distintas autoridades institucionales interesadas en la oferta turística de la provincia, entre ellas el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, María Inmaculada Sanz Otero, quienes han conocido de primera mano los principales hitos turísticos de Zamora para 2026.

En el balance de estas jornadas destaca la excelente acogida de la promoción del Eclipse Solar, un acontecimiento astronómico excepcional que la Diputación de Zamora viene impulsando desde hace dos años y que ya ha supuesto un importante número de reservas en establecimientos hoteleros y alojamientos rurales de la provincia para las fechas del mes de agosto.

Duero Kids

El último día de feria ha estado marcado por la apuesta del Patronato Provincial de Turismo por el turismo familiar, con el protagonismo de Duero Kids por Zamora, un nuevo folleto-juego infantil presentado en FITUR como herramienta didáctica y lúdica para acercar la provincia a los más pequeños.

Durante la mañana de hoy, se ha desarrollado el taller infantil Duero Kids, en el que los niños han podido colorear enclaves emblemáticos como San Pedro de la Nave y las Mascaradas, además de participar en sopas de letras, crucigramas, preguntas y respuestas y otras actividades interactivas, descubriendo Zamora de una forma divertida y atractiva.

Balance positivo

La Diputación de Zamora se realiza un balance muy positivo de la participación en FITUR 2026, que ha permitido mostrar una oferta turística diversa, sostenible y adaptada a todos los públicos, reforzando la imagen de la provincia como destino de referencia del turismo de interior y consolidando la estrategia del Patronato Provincial de Turismo de cara a un año clave para la provincia.