Abierta la carretera de acceso a Santa Cruz de los Cuérragos tras retirar pinos caídos por el temporal de nieve

La carretera de acceso a Santa Cruz de los Cuérragos (Zamora) se ha reabierto en la noche de este sábado, como ha informado la Diputación de Zamora, tras horas de intenso trabajo para retirar los pinos de gran tamaño que habían caído sobre la calzada por el peso de la nieve de la borrasca Ingrid.

Se desplegó un amplio operativo en el que ha participó personalmente el presidente de la Institución provincial, Javier Faúndez, junto con el alcalde de Manzana lde Arriba, Nazario Castedo, para coordinar los trabajos de limpieza y reapertura de la carretera.

En los trabajos intervinieron efectivos del Parque de Bomberos ‘Tierras de Aliste’, perteneciente al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil, y personal del Parque de Maquinaria de la Diputación Provincial, apoyados por dos máquinas mixtas.

“La vía había quedado totalmente impracticable, dificultando el tránsito de vehículos, por lo que la actuación ha sido fundamental para garantizar la seguridad de los vecinos y usuarios de la carretera”, apuntaron las mismas fuentes.

“La Diputación de Zamora agradece el esfuerzo y la coordinación de todos los servicios implicados, así como la colaboración del Ayuntamiento, destacando, una vez más, la importancia de la respuesta rápida ante los efectos de los fenómenos meteorológicos adversos en la provincia”, han finalizado.