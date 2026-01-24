Las carreteras de acceso a dos pueblos de Zamora presentan dificultades para circular por culpa de la nieve

Las carreteras de acceso a Lubián y Hermisende continúan afectadas por la nieve. ICAL.

Las carreteras de acceso a Lubián y Hermisende, en la Alta Sanabria, presentan todavía dificultades para la circulación, tras las nevadas débiles caídas anoche, que han formado pequeñas capas de nieve y hielo, lo que obliga a mantener los trabajos de limpieza y extendido de salmuera, según informaron fuentes de la Diputación de Zamora.

La institución provincial mantiene activado el dispositivo de vialidad invernal ante el temporal de nieve y viento de estos días, aunque la situación en la red provincial de carreteras ha mejorado respecto a la registrada durante la jornada de ayer.

Además de los accesos a Lubián y Hermisende, operarios de la Diputación de Zamora han realizado trabajos específicos para despejar el acceso al Centro del Lobo Ibérico ‘Félix Rodríguez de la Fuente’, en Robledo, para asegurar la circulación en la zona.

Por lo que se refiere a la comarca de Aliste, la jornada empezó sin presencia de nieve, aunque con hielo en algunos tramos, por lo que se han realizado actuaciones preventivas mediante el extendido de salmuera.

Asimismo, una máquina quitanieves se desplazó hoy al valle de Vidriales para trabajar en la zona por la posible formación de hielo, según apuntaron las mismas fuentes.

La Diputación mantiene cinco máquinas quitanieves en Sanabria; dos, en Aliste; otra, en el valle de Vidriales y tiene preparadas moniveladoras en Zamora, Aliste y Benavente, dentro de un operativo en el que trabajan de forma coordinada 21 personas.