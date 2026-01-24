Autoridades, profesionales y público se interesan en Fitur por la programación turística de la Diputación de Zamora

El stand de la Junta de Castilla y León en la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2026) ha recibido en los últimos días la visita de distintas autoridades institucionales que han mostrado su interés por la programación turística presentada por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Zamora.

A la visita del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha sumado la de la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, María Inmaculada Sanz Otero, quienes se han interesado especialmente por las propuestas de promoción turística de la provincia y por los grandes hitos que marcarán el calendario turístico de Zamora en 2026.

Durante estos tres días, la oferta turística del Patronato Provincial de Turismo ha contado con una excelente acogida por parte de profesionales del sector, instituciones y público en general, destacando de manera muy especial todo lo relacionado con el Eclipse Solar Total del próximo 12 de agosto, un acontecimiento astronómico excepcional que la Diputación de Zamora viene promocionando de forma continuada desde hace dos años.

El eclipse, que sitúa a Zamora como uno de los mejores lugares de España y de Europa para su observación, ha despertado un notable interés, traduciéndose ya en un importante número de reservas en establecimientos hoteleros y alojamientos rurales de la provincia para esas fechas, lo que confirma su impacto positivo como motor de atracción turística y dinamización económica.

Desde la Diputación de Zamora se ha valorado, muy positivamente, el respaldo institucional recibido y el interés mostrado por las autoridades, así como la respuesta del sector turístico, que refuerzan la estrategia del Patronato Provincial de Turismo orientada a consolidar a Zamora como destino de referencia del turismo de interior, basado en experiencias singulares, sostenibles y de alto valor añadido.