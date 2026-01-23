Zamora, atrapada por la nieve: casi 900 camiones embolsados, colegios afectados y actividad deportiva suspendida

La borrasca Ingrid ha vuelto a poner contra las cuerdas a la provincia de Zamora. La intensa nevada registrada en las últimas horas ha provocado retenciones masivas de camiones, incidencias en la red secundaria y alteraciones en la actividad educativa y deportiva, obligando a las administraciones a activar medidas excepcionales por motivos de seguridad.

Un corredor logístico bloqueado

El mayor volumen de vehículos pesados retenidos se concentra en el polígono industrial de Benavente, donde permanecen estacionados unos 400 camiones. A ellos se suman 250 vehículos detenidos en el kilómetro 15 de la A-52, en Quintanilla, según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

La situación se repite en otros puntos estratégicos de la provincia. En la autovía A-6, a la altura del kilómetro 276, en el término municipal de La Torre del Valle, hay 40 camiones retenidos. En la N-525, otros 50 vehículos permanecen parados en Mombuey y 120 más en Puebla de Sanabria, en distintos puntos de esta vía clave de acceso a la comarca sanabresa.

Mientras el tráfico pesado permanece inmovilizado, la nieve empieza también a ganar terreno en la red secundaria. La N-122, a la altura de Alcañices y San Vitero, y la CL-527, en Bermillo de Sayago, han comenzado a quedar copadas, obligando a movilizar de inmediato a las máquinas quitanieves para despejar la calzada y garantizar la seguridad.

Carreteras bajo vigilancia

En paralelo, la Diputación de Zamora ha reforzado el dispositivo invernal en el noroeste provincial. El presidente de la institución, Javier Faúndez Domínguez, ha supervisado sobre el terreno los trabajos de limpieza que desarrollan los equipos del Parque de Maquinaria en las comarcas de Sanabria-La Carballeda y Aliste, las más afectadas por la borrasca Ingrid.

Las actuaciones se han centrado en varias carreteras provinciales, especialmente en los ejes que conectan la N-631 con la N-525 y en diferentes vías del entorno de la Sierra de la Culebra, donde la acumulación de nieve ha sido más intensa. Los trabajos tuvieron que detenerse pasadas las 18.30 horas por motivos de seguridad ante la falta de luz natural, con previsión de reanudarse a primera hora del sábado.

Colegios y deporte, en pausa

El impacto del temporal se ha dejado sentir también en la vida diaria de la provincia. La Diputación de Zamora ha suspendido la jornada 7 de fútbol sala de los Juegos Escolares, prevista para este fin de semana, al estar programados desplazamientos de seis equipos de distintas categorías desde varios puntos de la provincia.

Además, las fuertes nevadas han afectado al funcionamiento de numerosos centros educativos. En una primera fase se vieron implicados 14 centros, principalmente en Sanabria, el Valle del Tera, Aliste y las tierras de Tábara y Alba, con 772 alumnos y 62 rutas de transporte escolar afectadas.

Con el avance del temporal, la situación se complicó y en muchos casos se optó por adelantar el final de las clases para facilitar el regreso de los alumnos a sus domicilios. Finalmente, el número de centros afectados ascendió a 24, con 2.339 estudiantes, incorporándose Sayago y varios centros de Benavente y Los Valles.

Desde la Diputación de Zamora se insiste en que la seguridad es la prioridad absoluta. La jornada suspendida de los Juegos Escolares será reprogramada en una nueva fecha, y el dispositivo invernal permanece en alerta permanente ante la evolución del temporal durante todo el fin de semana.