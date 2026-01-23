CC.OO. convoca una concentración ante el Ministerio de Hacienda para exigir la viabilidad del Grupo Losan

El sindicato reclama al Gobierno un compromiso coordinado con las comunidades autónomas y rechaza cualquier salida basada en cierres o despidos

CC.OO. del Hábitat ha convocado una concentración el próximo 5 de febrero, a las 12.00 horas, frente al Ministerio de Hacienda para reclamar la garantía de los puestos de trabajo en el Grupo Losan y exigir un compromiso firme de las administraciones con la viabilidad de su proyecto industrial.

El sindicato advierte de la situación crítica que atraviesa el grupo maderero, fundado en 1964 y con más de 800 empleos directos en España. Losan cuenta con centros de trabajo en Galicia, Castilla y León —con presencia en Soria y Zamora— y Castilla-La Mancha, además de implantación internacional. Según CC.OO., la empresa adeuda actualmente a toda la plantilla las nóminas de noviembre y diciembre de 2025, así como la paga extraordinaria de Navidad.

La movilización se produce en pleno proceso de negociación con acreedores, entidades financieras y administraciones públicas. El plan de viabilidad del grupo, con horizonte hasta 2031, vincula la participación de organismos estatales y autonómicos, lo que a juicio del sindicato obliga al Gobierno central a asumir un papel de coordinación para garantizar un proyecto industrial con futuro.

CC.OO. subraya la importancia estratégica del sector forestal y maderero, especialmente en zonas rurales e industriales, por su capacidad para generar empleo estable, fijar población y contribuir a los objetivos de sostenibilidad, economía circular y transición ecológica.

El sindicato rechaza cualquier solución basada en cierres, despidos o desmantelamiento industrial y exige transparencia, rendición de cuentas y un compromiso real con el mantenimiento del empleo. Bajo el lema “En defensa del mantenimiento de los puestos de trabajo en el Grupo Losan y la viabilidad real de un proyecto industrial”, CC.OO. llama a movilizarse a todas las plantillas del grupo en el conjunto del territorio nacional.