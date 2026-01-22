Zamora susurra al oído del turista en Fitur: un cielo nocturno único, un patrimonio mágico y una calma inigualable

Presentación de la Diputación y el Ayuntamiento de Zamora en Fitur

Zamora ha brillado como nunca en la nueva edición de la Feria Internacional de Turismo Fitur, con su nueva campaña de promoción turística y su oferta provincial.

Esta estrategia tiene al turismo de interior como eje estratégico y el Eclipse Solar Total del 12 de agosto de 2026 como uno de los grandes reclamos internacionales para el destino.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, junto al vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, ha dado a conocer la propuesta del Patronato Provincial de Turismo en el stand de la Junta de Castilla y León, en el pabellón 9 de Ifema, donde Zamora participa como coexpositora.

Presentación de Zamora en Fitur

La provincia ocupa este año un espacio integrado en un área de 929 metros cuadrados dedicada de forma destacada al turismo astronómico, con especial protagonismo del Eclipse Solar Total de agosto de 2026.

En este contexto, el Patronato ha optado por la imagen 'Zamora Eclipsa' para la rotulación de su mostrador, en continuidad con la línea promocional iniciada en 2024.

La nueva campaña, bajo el lema 'Zamora escúchate, turismo de interior, interior', plantea una forma de viajar alejada de la prisa y la masificación.

La propuesta invita a descubrir la provincia a través de los sonidos del territorio, como el agua, la fauna, las tradiciones y los rituales populares, vinculando esta experiencia sensorial con la naturaleza, la Semana Santa, las Mascaradas y el patrimonio cultural.

El mensaje apuesta por un turismo de emociones y vivencias auténticas, que prioriza lo que se siente y se recuerda frente a la imagen inmediata, con la idea de que "alejarse un poco es la mejor manera de volver". El objetivo no es solo atraer visitantes, sino consolidar su fidelización a medio y largo plazo.

Durante su intervención, Faúndez ha señalado que Zamora acude a Fitur "con la convicción de que nuestra provincia se ha consolidado como un destino de referencia dentro del turismo de interior".

Ha atribuido esta evolución al trabajo conjunto de las administraciones, el sector turístico y los profesionales del territorio, y ha subrayado el papel del turismo como motor económico y social.

El presidente de la Diputación también ha puesto en valor el patrimonio artístico y cultural, con el románico como seña de identidad, y el impacto de la XXVIII edición de Las Edades del Hombre EsperanZa.

La exposición se celebra desde el 5 de octubre en la Catedral y la iglesia de San Cipriano y permanecerá abierta hasta el 6 de abril, con un efecto destacado sobre la afluencia turística.

EsperanZa, la joya de la Castilla y León

De hecho, la muestra ha sido presentada también en la feria por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, como eje central del turismo de la Comunidad.

Santonja ha definido Las Edades del Hombre como una de las principales tarjetas de presentación cultural de Castilla y León. El discurso expositivo se centra en la esperanza como virtud y necesidad contemporánea, a través de un recorrido artístico por la Cruz y la Resurrección.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja

EsperanZa reúne cerca de noventa piezas de pintura, escultura, orfebrería y documentos históricos de autores como Gregorio Fernández, Zurbarán, El Greco, Juan de Juni o Picasso. Las sedes, la Catedral con su cimborrio bizantino-hispano y la iglesia de San Cipriano, refuerzan el valor patrimonial del conjunto expositivo.

La exposición se completa con experiencias inmersivas, visitas nocturnas con música, propuestas enogastronómicas y rutas guiadas por la provincia organizadas por la Diputación, con el objetivo de ampliar el atractivo cultural y turístico más allá de la visita convencional.

Junto al patrimonio cultural, la Diputación ha destacado la riqueza natural de la provincia, con espacios como el Lago de Sanabria, los Arribes del Duero, la Sierra de la Culebra o las Lagunas de Villafáfila. Estos enclaves consolidan a Zamora como destino de turismo de naturaleza, observación y experiencias sostenibles.

2026: el año de Fromago y del eclipse solar total

La gastronomía también ocupa un papel central en la estrategia turística de Zamora y se demuestra con la creación de la marca 'Zamora es Calidad', que refuerza la proyección exterior de los productos agroalimentarios, integrando Alimentos de Zamora y Exquisiteza bajo una identidad común.

En este ámbito se ha subrayado el apoyo institucional a Fromago, la esperada feria Internacional del queso, cuya tercera edición se celebrará del 17 al 20 de septiembre.

El vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte

Y el otro evento central en Zamora este 2026 será el eclipse solar total del 12 de agosto, un fenómeno excepcional que sitúa a Zamora entre los mejores lugares del mundo para su observación.

La baja probabilidad de nubosidad, la escasa contaminación lumínica y la coincidencia con el máximo de las Perseidas y la luna nueva refuerzan la apuesta por el turismo astronómico.

La margen izquierda del Duero en Zamora

Finalmente, la oferta turística de la capital también ha tenido protagonismo en Fitur con la intervención del concejal de Turismo, Cristoph Strieder, quien ha presentado el 'Proyecto de la Margen Izquierda del Río Duero: Naturaleza, patrimonio y sostenibilidad'.

Una actuación estratégica que aspira a redefinir la estructura de la oferta turística de la ciudad y a generar nuevos espacios de atracción vinculados al entorno fluvial.

Strieder ha explicado que el proyecto plantea convertir la margen izquierda del Duero a su paso por Zamora en "un gran espacio con novedades turísticas singulares", integrando elementos patrimoniales, gastronómicos y deportivos.

El objetivo es diversificar la experiencia del visitante y ampliar los recorridos turísticos más allá del casco histórico tradicional.

La iniciativa persigue también una reorganización funcional de los accesos a la ciudad. Según ha señalado el concejal, las actuaciones previstas permitirán reducir el tráfico en el centro urbano y facilitar la entrada a Zamora por el Puente de Piedra, mejorando la conexión con la nueva Oficina de Turismo y con el futuro ascensor de San Cipriano.

En este contexto, Strieder ha recordado que el Ayuntamiento trabaja en la implantación de aparcamientos disuasorios y en la habilitación de una zona específica para autocaravanas, medidas ya presentadas en jornadas previas de Fitur. Estas infraestructuras buscan ordenar los flujos de visitantes y favorecer una movilidad más sostenible.

El proyecto incluye además la mejora del tránsito peatonal mediante la renovación de aceras y la recuperación de espacios de ocio vinculados al río.

Christoph Strieder en Fitur

Entre ellos, el merendero de Los Pelambres, donde se han acometido actuaciones en vestuarios y duchas exteriores, la instalación de un baño autolimpiable accesible y la colocación de nuevo mobiliario urbano.

Otro de los ejes destacados es la recuperación de las Aceñas de Gijón, un espacio de aproximadamente diez mil metros cuadrados que se está acondicionando como zona turística y de esparcimiento.

La actuación pretende poner en valor este enclave histórico ligado al río y reforzar su uso ciudadano y turístico.

Strieder ha avanzado también la intervención urbanística en el entorno sur de la Catedral, que permitirá la apertura de una nueva calle para circundar completamente el templo.

Esta conexión enlazará la calle Puerta del Obispo con los jardines del Castillo, mejorando la accesibilidad y la integración del patrimonio monumental en los recorridos turísticos.

El concejal ha enmarcado estas actuaciones en un contexto turístico "complejo", marcado por un descenso del turismo nacional y de interior.

Ante esta situación, ha explicado que el Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña de promoción exterior con paquetes informativos y acciones dirigidas a agencias de viajes, con el objetivo de captar nuevos mercados y reforzar la visibilidad de Zamora como destino urbano y patrimonial.