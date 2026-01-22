Encuentran fallecido en Adamuz a Agustín Fadón, de origen zamorano: sobrevivió a la tragedia de Angrois

Agustín Fadón ha sido identificado este miércoles, tres días después del accidente del Alvia 2384 siniestrado el pasado domingo, como una de las víctimas mortales del suceso ocurrido en Adamuz.

Las autoridades han confirmado el fallecimiento de este hombre de 39 años, que figuraba entre los desaparecidos tras el accidente del tren de Renfe que cubría el trayecto Madrid-Huelva.

El fallecido residía en Leganés, aunque procedía de la localidad zamorana de Badilla de Sayago, de donde es parte de su familia.

Del municipio sayagués procedían su padre y sus abuelos, y él mismo mantenía un vínculo estrecho con la localidad sayaguesa. Su identificación pone fin a varios días de incertidumbre para sus allegados.

Cabe recordar que Agustín Fadón trabajaba como tripulante en la cafetería del Alvia accidentado. Estaba destinado en la base de trenes de Madrid, aunque a lo largo de su trayectoria profesional también había prestado servicio en Sevilla.

El fatídico domingo viajaba a bordo del tren que salió de la capital por la tarde con destino a Huelva.

Según ha explicado su hermana, María del Mar en diversos medios, el fallecido había esquivado trece años atrás la tragedia del Alvia de Angrois al cambiar el turno con un compañero.