Zamora estrena área para caravanas en Los Pelambres, el enclave con mejores vistas de la ciudad al otro lado del Duero

El concejal de Obras, Movilidad e Infraestructuras, Pablo Novo; y el alcalde de Zamora, Francisco Guarido

El Ayuntamiento de Zamora ha concluido las obras de adecuación de los espacios de estacionamiento de vehículos y autocaravanas en la zona de Los Pelambres.

Tras una inversión total de 160.000 euros, se ha procedido a ordenar el área, mejorar los servicios vinculados al turismo y habilitar cuatro zonas diferenciadas para automóviles y autocaravanas.

La actuación urbanística ya finalizada incluye la creación de tres zonas destinadas al estacionamiento de turismos y una cuarta específica para autocaravanas, dotada de servicios básicos como toma de agua potable, desagüe para aguas grises y negras, aparcabicis y papeleras de recogida selectiva.

Estacionamiento de vehículos y autocaravanas en la zona de Los Pelambres

El concejal de Obras, Movilidad e Infraestructuras, Pablo Novo, ha explicado que esta intervención persigue mejorar los servicios asociados al turismo, ordenar los espacios públicos y avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible.

Según ha detallado Novo, el proyecto se ha estructurado en cuatro zonas diferenciadas, tres para vehículos y una para autocaravanas, "atendiendo a las necesidades detectadas en la zona".

En el entorno del chiringuito de Los Pelambres se ha procedido a nivelar el terreno, acondicionando los puntos que se encontraban en mal estado y aportando zahorra en las áreas donde ha sido necesario.

En las dos zonas destinadas a turismos se ha dado respuesta a las peticiones vecinales, con actuaciones orientadas a garantizar la intimidad del entorno y a mantener el mayor número posible de plazas durante la temporada estival.

El concejal ha indicado también que los espacios funcionan también como aparcamiento disuasorio para los visitantes que acceden a la ciudad.

En una de estas áreas se ha intervenido sobre las aceras para homogeneizar el espacio de estacionamiento y maximizar su capacidad, lo que ha permitido ampliar el número de plazas disponibles.

Además, se han instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos, que ya se encuentran operativos, nuevos aparcabicis y papeleras de recogida selectiva, "reforzando el compromiso ambiental de la actuación".

En la segunda zona destinada al aparcamiento de turismos se han realizado las demoliciones necesarias para optimizar el espacio, se han renovado varios tramos de aceras y se han incorporado también papeleras de recogida selectiva, completando la mejora funcional del área.

La zona reservada a las autocaravanas ha incluido la demolición de varios tramos de acera para ampliar el espacio disponible, la instalación de listones de madera para delimitar las plazas y la aportación de tierra compactada en toda la superficie.

Asimismo, se ha dotado el área de toma de agua potable, zona de desagüe para aguas grises y negras, dos aparcabicis y dos papeleras de recogida selectiva.

El concejal ha señalado que con esta nueva instalación "se sigue impulsando el turismo de autocaravanas en la ciudad". Este espacio viene a complementar las áreas ya existentes en el parque de la Frontera, en el bosque de Valorio, y la ubicada en la calle Entrepuentes, en la zona de Pinilla.

Novo ha concluido que se trata de una actuación que "mejora la ordenación del espacio público, refuerza la oferta turística de la ciudad y responde tanto a las demandas vecinales como a las nuevas formas de movilidad y turismo que Zamora viene consolidando en los últimos años".

El proyecto se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Ayuntamiento de Zamora y las obras han contado con financiación de fondos europeos canalizados a través de la Junta de Castilla y León.