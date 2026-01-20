Tensión en Tres Cruces: un hombre es reducido por la Policía tras lanzar objetos desde un balcón

Un hombre ha sido reducido por la Policía Nacional, tras haber salido al balcón de su vivienda en la calle Cardenal Mella y lanzar varios objetos hacia la calle.

El suceso se ha producido sobre las 09.45 horas de este martes y, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL de Castilla y León, un gran despliegue de medios han acudido al lugar, ante el posible peligro para los viandantes.

Varias dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Zamora han acudido al domicilio para forzar la puerta del mismo. A continuación, varios agentes de la Policía Nacional, equipados con la protección para antidisturbios, han accedido a la vivienda para reducir al hombre y poder introducirlo en la ambulancia de Emergencias Sanitarias del Sacyl, que también habían acudido a la zona.

Momento en el que el hombre era introducido en la ambulancia

Según las primeras informaciones, el hombre estaría sufriendo algún tipo de brote psicótico y, de ahí, la agresividad de sus actos. De hecho, ha sido necesaria la intervención de varios efectivos para reducir al hombre, que se ha resistido con fuerza a ser introducido en la ambulancia.

El suceso ha generado mucha expectación en la zona de Tres Cruces, ya que la calle Cardenal Mella ha sido cortada por completo y la Policía Nacional impedía el paso a vehículos y viandantes durante el operativo.